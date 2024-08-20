4 yıllık sözleşme imzalandı! Fenerbahçe, yeni Arda'sını buldu - Son Dakika
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4 yıllık sözleşme imzalandı! Fenerbahçe, yeni Arda'sını buldu

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Fenerbahçe, TFF 3. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da forma giyen 17 yaşındaki kanat oyuncusu Arda İbrahim Akgün'ü transfer etti. Sarı-lacivertliler, Arda İbrahim ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

20.08.2024 19:15
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Gençlerbirliği altyapısında keşfederek vitrine çıkardığı milli yıldız Arda Güler'i geçen yıl dünya devi Real Madrid'e satan Fenerbahçe, yeni Arda'sını Balıkesir'de buldu. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, TFF 3. Lig'de mücadele eden Balıkesirspor'dan Arda İbrahim Akgün'ü renklerine bağladı.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Transferle ilgili Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Balıkesirspor'dan kadrosuna kattığı genç oyuncu Arda İbrahim Akgün ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Arda İbrahim Akgün'e çubuklu formamızla nice başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz." denildi.

4 yıllık sözleşme imzalandı! Fenerbahçe, yeni Arda'sını buldu
Arda İbrahim Akgün

ARDA İBRAHİM AKGÜN KİMDİR?

Futbola 9 yaşında Susurluk 5 Eylülspor'da başlayan 2007 doğumlu Arda İbrahim Akgün, 2019 yılında Balıkesirspor'a transfer olduktan sonra U15 Milli Takım'a seçildi. Balıkesirspor'da Ekim 2022'de profesyonel olan genç yıldız adayı, kırmızı-beyazlılarla 2022-2023 sezonunda TFF 2. Lig'de 4'ün ilk 11'de 7 maça çıktı ve 1 gol attı. Geçen sezon ise 3. Lig'de 17'si ilk 11'de olmak üzere 24 maça çıkan Arda, 2 kez gol sevinci yaşadı. 17 yaşındaki genç futbolcu,, U15, U16 ve U17 Milli Takım'da toplam 6 maçta oynadı.

4 yıllık sözleşme imzalandı! Fenerbahçe, yeni Arda\'sını buldu

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Son Dakika Spor 4 yıllık sözleşme imzalandı! Fenerbahçe, yeni Arda'sını buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Çelikk: Elinde patlayacak arda kim Real Madrid'de yedek soyunuyor.. şampiyonlukda bedavadan geldi 13 96 Yanıtla
    Musab Özkan: Cehalet çok acı bir şey. 8 0 MUHAMMED EBZAL: Piyasa değeri 45 milyon euro arsenal 80 milypn teklif etti satmadılar. Sen git voleybol izle 5 0 Erman Gulerman: :DDDDD 1 0 Tolga çakır: Cühela olmakda zor sende haklısın 1 0
  • YoH null: hayir anlamiyorum arkadaş transfer yapıyor iyide kardeşim şimdi arda.guleri neden ekliyorsun arda guleri buldu ne alaka transfer haberi yapılır başkasını örnek göstererek haber yapılmaz böyle bir mantık yok 43 14 Yanıtla
  • Sabri İnce: Seversiniz sevmezsiniz . İspanya'da futbol oynayan Nihat kahveci ve Arda Turan bu kadar haber yapılmadı. Maç da iki dakika süre aldığını da haber yapın. 13 12 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: Utanmadan 5 yıldızlı forma var daha ???? 7 17 Yanıtla
  • Alp Derman: Şimdi Fenerbahçe bu sene şampiyon olursa seneye resmi maçlara 5 yıldız lı formayla mı 4 yıldızlı formayla mı yoksa yıldızsız forma ile mi çıkacak merak ediyorum 3 4 Yanıtla
  • Salih Kat: Bi ara Yasir boz diye bir çocuk vardı Arda’nın veliahtı diye söyleniyordu demem oki ne oldu o çocuğa 3 2 Yanıtla
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