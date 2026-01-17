40 yaşındaki Edin Dzeko'ya sürpriz talip - Son Dakika
40 yaşındaki Edin Dzeko'ya sürpriz talip

17.01.2026 09:57
Fransız futbol kulübü Paris FC, ara transfer döneminde forvet hattını güçlendirmek istiyor. Bu kapsamda, Fiorentina forması giyen tecrübeli golcü Edin Dzeko ile temas kurdu. Dzeko'nun transferinin Paris FC'ye tecrübe ve liderlik açısından önemli katkı sağlayacağı düşünülüyor.

Paris FC, ara transferde santrfor arayışını Edin Dzeko'ya çevirdi. Fransız basınına göre Paris ekibi, Fiorentina forması giyen tecrübeli golcüyle temas kurdu.

PARIS FC, DZEKO İÇİN TEMASA GEÇTİ

Ara transfer döneminde forvet hattını güçlendirmek isteyen Paris FC, gündemine Edin Dzeko'yu aldı. L'Equipe'in haberine göre Paris temsilcisi, Bosna Hersekli golcüyle doğrudan temas kurdu.

HEDEF: TECRÜBE VE LİDERLİK

Haberde, Dzeko'nun olası transferinin Paris FC'ye tecrübe ve liderlik açısından önemli katkı sağlayacağı vurgulandı. Yönetim, hücum hattında fark yaratacak deneyimli bir isimle kadroyu daha iddialı hale getirmeyi hedefliyor.

KARİYERİNDE DEV KULÜPLER VAR

Edin Dzeko daha önce Inter, Roma, Manchester City, Wolfsburg ve Fenerbahçe gibi kulüplerde forma giydi. Tecrübeli santrfor, geçen sezon Fenerbahçe'de tüm kulvarlarda 53 maçta 21 gol atarak dikkat çekmişti.

FIORENTINA'DA BU SEZONKİ KARNESİ

Dzeko, bu sezon Fiorentina formasıyla 18 maçta 2 gol kaydetti.

