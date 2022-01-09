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40 yaşındasın Ibrahimovic'i tutabilene aşk olsun! Gol attığı takımlar artık listeye sığmıyor - Son Dakika

40 yaşındasın Ibrahimovic'i tutabilene aşk olsun! Gol attığı takımlar artık listeye sığmıyor

09.01.2022 17:16

Milan-Venezia maçında bir kez daha Ibrahimovic fırtınası esti. 3-0 kazandıkları Venezia maçında perdeyi açan 40 yaşındaki süper yıldız, Avrupa'nın en büyük 5 liginde 80 farklı takıma karşı gol atma başarısı gösterdi.

İtalya'da Zlatan Ibrahimovic fırtınası esiyor. 40 yaşındaki İsveçli süper yıldız, Venezia karşılaşmasını da boş geçmedi. Ibra, 13. maçında 8. golünü attı, 2 de asisti var.

40 yaşındasın Ibrahimovic! Gol attığı takımlar artık listeye sığmıyor

PERDEYİ AÇTI

Venezia'yı deplasmanda 3-0 mağlup eden Milan'da perdei Ibrahimovic açtı. 2. dakikada Zlatan'la golü bulan Milan, oyunun kontrolünü ele aldı. 48'de ve 59'da Hernandez'in attığı goller galibiyeti getirdi.

80 TAKIM OLDU

Ibrahimovic, Venezia ağlarına attığı golle Avrupa'nın 5 büyük liginde 80 farklı takıma gol atmış oldu. 40 yaşındaki yıldız, bu istatistiği geliştirecek gibi duruyor.

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Zlatan Ibrahimovic, İtalya, Milan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 40 yaşındasın Ibrahimovic'i tutabilene aşk olsun! Gol attığı takımlar artık listeye sığmıyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: 40 yaşındasın Ibrahimovic'i tutabilene aşk olsun! Gol attığı takımlar artık listeye sığmıyor - Son Dakika
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