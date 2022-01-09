40 yaşındasın Ibrahimovic'i tutabilene aşk olsun! Gol attığı takımlar artık listeye sığmıyor

İtalya'da Zlatan Ibrahimovic fırtınası esiyor. 40 yaşındaki İsveçli süper yıldız, Venezia karşılaşmasını da boş geçmedi. Ibra, 13. maçında 8. golünü attı, 2 de asisti var.

PERDEYİ AÇTI

Venezia'yı deplasmanda 3-0 mağlup eden Milan'da perdei Ibrahimovic açtı. 2. dakikada Zlatan'la golü bulan Milan, oyunun kontrolünü ele aldı. 48'de ve 59'da Hernandez'in attığı goller galibiyeti getirdi.

80 TAKIM OLDU

Ibrahimovic, Venezia ağlarına attığı golle Avrupa'nın 5 büyük liginde 80 farklı takıma gol atmış oldu. 40 yaşındaki yıldız, bu istatistiği geliştirecek gibi duruyor.