Ülkesi Hırvatistan ile FIFA 2026 Dünya Kupası'nda başarılı bir performans gösteren ve geleceği merakla beklenen Luka Modric'in önümüzdeki sezon formasını giyeceği takım belli oldu.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, 41 yaşındaki Hırvat futbolcu Luka Modric'in sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını duyurdu. Kulübün açıklamasına göre tecrübeli futbolcunun sözleşmesi, 30 Haziran 2027 tarihine kadar geçerli olacak.
Geride kalan sezon Milan formasıyla tüm kulvarlarda 37 maça çıkma başarısı gösteren Luka Modric, rakip kalelere 2 gol attı.
Son Dakika › Spor › 41 yaşındaki Modric'ten bir yeni imza daha - Son Dakika
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