41 yaşındaki Modric'ten bir yeni imza daha - Son Dakika
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41 yaşındaki Modric'ten bir yeni imza daha

41 yaşındaki Modric\'ten bir yeni imza daha
23.07.2026 20:35
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İtalya Serie A ekibi Milan'da 41 yaşındaki Hırvat futbolcu Luka Modric'in sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı.

Ülkesi Hırvatistan ile FIFA 2026 Dünya Kupası'nda başarılı bir performans gösteren ve geleceği merakla beklenen Luka Modric'in önümüzdeki sezon formasını giyeceği takım belli oldu.

MODRIC MILAN'DA KALDI

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, 41 yaşındaki Hırvat futbolcu Luka Modric'in sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını duyurdu. Kulübün açıklamasına göre tecrübeli futbolcunun sözleşmesi, 30 Haziran 2027 tarihine kadar geçerli olacak.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezon Milan formasıyla tüm kulvarlarda 37 maça çıkma başarısı gösteren Luka Modric, rakip kalelere 2 gol attı.

İtalya Serie A, Futbol, Milan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 41 yaşındaki Modric'ten bir yeni imza daha - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Ruhsuzlar hala sahildelermi 0 0 Yanıtla
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