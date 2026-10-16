43. Kocaeli Büyükşehir Rallisi, İzmit'te başladı; ekipler 111 kilometrede yarışacak - Son Dakika
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43. Kocaeli Büyükşehir Rallisi, İzmit'te başladı; ekipler 111 kilometrede yarışacak

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43. Kocaeli Büyükşehir Rallisi, İzmit\'te başladı; ekipler 111 kilometrede yarışacak
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Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6. ayağı olan 43. Kocaeli Büyükşehir Rallisi, İzmit'te seremonik startla başladı. Ekipler 3 gün boyunca 111 kilometrelik 9 özel etapta mücadele edecek, ralli 18 Ekim'de sona erecek.

Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6. ayağı olan 43. Kocaeli Büyükşehir Rallisi, seremonik startla başladı.

Kocaeli Otomobil Spor Kulübü (KOSK) tarafından düzenlenen ralli için İzmit'teki Milli İrade Meydanı'nda seremonik start töreni yapıldı.

Ekiplerin 3 gün boyunca toplam uzunluğu 111 kilometre olan 9 özel etapta mücadele edeceği organizasyonun servis alanı, TOSFED Körfez Yarış Pisti olacak.

Ralli, 18 Ekim Pazar günü saat 16.20'den itibaren Milli İrade Meydanı'ndaki finiş podyumunda son bulacak.

Kocaeli Rallisi öncesinde Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda Team Petrol Ofisi pilotu Kerem Kazaz 104 puanla liderliğini sürdürürken, Behiç Yurdaçalışan TOSFED Ralli Kupası'nda da Ömer Güneş 77 puanla ilk sırada bulunuyor.

Kaynak: AA
Petrol OfisiOtomobilTürkiyeKocaeliSporSon Dakika

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