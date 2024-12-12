43 Yaşındaki Murat Uluç, Altay'ın En Skorer İsim Oldu - Son Dakika
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43 Yaşındaki Murat Uluç, Altay'ın En Skorer İsim Oldu

43 Yaşındaki Murat Uluç, Altay\'ın En Skorer İsim Oldu

Bu sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 3 gol atan 43 yaşındaki Murat Uluç, Altay'ın en skorer oyuncusu oldu. İzmir ekibi, sezonun ilk 15 haftasında kötü sonuçlar almasına rağmen son haftalarda formunu artırdı.

12.12.2024 11:04  Güncelleme: 11:08
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Bu sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 3 gol üreten 43 yaşındaki Murat Uluç, Altay'ın en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk 15 hafta itibarıyla istediği sonuçları alamayan Altay, bu süreçte 3 galibiyet 2 beraberlik ve 10 mağlubiyete imza attı. İzmir ekibi, 11 puan toplamasına rağmen TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından 3 puan silme cezası aldı ve 8 puana düştü. Siyah-beyazlılarda işler istenildiği gibi gitmese de, son haftalarda takımın skorer kimliğini ön plana çıkarması ise hem teknik ekibi hem de taraftarları mutlu eden bir olay oldu. Altay, ligdeki son 4 maçında 7 gol atmayı başardı. İzmir ekibinin bundan önceki 11 maçında ise sadece 6 golü bulunuyordu. Takımda skor anlamında ön plana çıkan isim ise 43 yaşındaki golcü Murat Uluç oldu. Sincan Belediyesi Ankaraspor, Fethiyespor ve Kepezspor müsabakalarında gol atan tecrübeli oyuncu, 3 golle takımının en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor. Bu sezon sadece 6 maçta ilk 11 başlayan Uluç, son haftalarda teknik direktör Gökhan Karaaslan'ın değişilmez oyuncularından birisi olmayı başardı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 43 Yaşındaki Murat Uluç, Altay'ın En Skorer İsim Oldu - Son Dakika

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