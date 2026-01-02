44 yaşındaki efsane Santa Cruz'dan sürpriz imza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

44 yaşındaki efsane Santa Cruz'dan sürpriz imza

44 yaşındaki efsane Santa Cruz\'dan sürpriz imza
02.01.2026 19:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Futbol dünyasının efsane isimlerinden biri olan 44 yaşındaki Santa Cruz, Paraguay ekibi Club Nacional'e imza attı.

Bayern Münih ve Manchester City formaları giyen 44 yaşındaki efsane golcü Roque Santa Cruz, sürpriz bir transfere imza attı.

SANTA CRUZ İMZA ATTI

Kariyerine 2016 yılından bu yana ülkesi Paraguay'da devam eden Santa Cruz, Paraguay Ligi'ni 3. bitiren Club Nacional ile sözleşme imzaladı. Deneyimli oyuncu, yeni takımıyla 1 yıllık kontrata imza attı.

EN ÇOK GOL ATAN OYUNCU REKORUNUN SAHİBİ

1999'dan bu yana 112 kez milli olan Santa Cruz, Paraguay milli takımında en çok gol atan oyuncu rekorunu (32) hala elinde tutuyor. Daha önce Avrupa'da başarılı bir kariyer geçiren Santa Cruz, Bayern Münih'te (1999-2007 arasında 238 maçta 51 gol), Blackburn'da (2007-2009 ve 2011 arasında 80 maçta 29 gol), Malaga (2012-2014 ve 2016 yılları arasında 109 maçta 26 gol), Betis (2011-2012 yıllarında 35 maçta 7 gol) ve Manchester City (2009 ve 2010 yıllarında 24 maçta 4 gol) gibi takımlarda oynadı.

Santa Cruz, Nacional, Paraguay, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 44 yaşındaki efsane Santa Cruz'dan sürpriz imza - Son Dakika

Azerbaycan Manat’ı TL karşısında 1 yıl içinde bakın nereden nereye geldi Azerbaycan Manat'ı TL karşısında 1 yıl içinde bakın nereden nereye geldi
3 polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonunda 26 tutuklama 3 polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonunda 26 tutuklama
Kayıp Elif olayında yeni gelişme: Gözaltına alınan sevgili ve arkadaşı adli kontrolle serbest kaldı Kayıp Elif olayında yeni gelişme: Gözaltına alınan sevgili ve arkadaşı adli kontrolle serbest kaldı
Otomobil devi 173 binden fazla aracı geri çağırıyor Otomobil devi 173 binden fazla aracı geri çağırıyor
44 yıldır yayındaydı Efsane televizyon kanalı ekranlara veda etti 44 yıldır yayındaydı! Efsane televizyon kanalı ekranlara veda etti
Trump’tan İran’daki protestoculara destek: Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız Trump'tan İran'daki protestoculara destek: Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız

10:00
’’Mümkün değil’’ denilen oldu Real Madrid’den Arda için şoke eden karar
''Mümkün değil'' denilen oldu! Real Madrid'den Arda için şoke eden karar
09:46
Çok sayıda patlamanın yaşandığı Venezuela’dan ilk görüntüler
Çok sayıda patlamanın yaşandığı Venezuela'dan ilk görüntüler
09:22
Venezuela’nın başkenti Karakas’ta çok sayıda patlama
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama
09:10
İran’ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
İran'ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
09:06
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil Tuğyan Güllü’nün fotoğrafını çekip Kervan’a atmış
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış
08:14
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2026 10:17:11. #7.11#
SON DAKİKA: 44 yaşındaki efsane Santa Cruz'dan sürpriz imza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.