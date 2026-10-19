45 takımlı bilardoda 1864 Düzce Spor şampiyon olarak 1. Lig'e yükseldi - Son Dakika
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45 takımlı bilardoda 1864 Düzce Spor şampiyon olarak 1. Lig'e yükseldi

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45 takımlı bilardoda 1864 Düzce Spor şampiyon olarak 1. Lig\'e yükseldi
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Türkiye Bilardo Federasyonu Gölbaşı Tesisleri'nde düzenlenen 1. Lig'e Yükselme Müsabakaları'nda 1864 Düzce Spor Kulübü şampiyon oldu. 45 takımın katıldığı organizasyonda Düzce'den 10 takım yer aldı ve Düzce yeni sezon 1. Lig'de iki kulüple temsil edilecek.

DÜZCE(İHA) – Kulüpler Arası 1. Lig'e yükselme müsabakalarında 1864 Düzce Spor Kulübü şampiyonluğa ulaşarak büyük bir başarıya imza attı.

2026 Yılı Kulüpler Arası 1. Lig'e Yükselme Müsabakaları, Türkiye Bilardo Federasyonu Gölbaşı Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı illerinden 45 takımın katıldığı organizasyonda, 1864 Düzce Spor Kulübü şampiyonluğa ulaşarak büyük bir başarıya imza attı. Fatih Kerim Öztürk, Turgay Orak, Muharrem Peker, Emrullah Başeğmez ve Abdullah Kaya'dan oluşan kadrosuyla mücadele eden 1864 Düzce Spor Kulübü, turnuvayı zirvede tamamlayarak 1. Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

Düzce'den 10 takımla katılım rekoru

Organizasyona Düzce'den 10 takımın katılması, kent bilardosu adına önemli bir başarı olarak kayıtlara geçti. Katılım sayısıyla dikkat çeken Düzce, bilardo sporuna olan ilgisini ve kulüpler düzeyindeki gücünü bir kez daha ortaya koydu. Elde edilen bu sonuçla birlikte Düzce, bilardo branşında 1. Lig'de iki kulüple temsil edilecek. Daha önce 1. Lig'de mücadele eden Düzce Belediyesi Spor Akademisi Spor Kulübü'nün yanı sıra 1864 Düzce Spor Kulübü de yeni sezonda Düzce'yi temsil edecek.

Kaynak: İHA
TürkiyeDüzceSporSon Dakika

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