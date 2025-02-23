Trabzon Yarı Maratonu'nda Barışa Koşuldu - Son Dakika
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Trabzon Yarı Maratonu'nda Barışa Koşuldu

Trabzon Yarı Maratonu\'nda Barışa Koşuldu

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu.

23.02.2025 13:13  Güncelleme: 13:22
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu. Yoğun kar yağışının altında koşulan yarı maratonun bu yılki mottosu "Her Adımda Barışa Koş" oldu.

45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nun startını Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Faruk Kanca ve Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu birlikte verdi. Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve organizasyon yetkilileri de katılımcılar arasındaydı. Yenimahalle Devlet Sahil Yolu Caddesi Şehit Asteğmen Coşkun Davulcu Üst Geçidi altında başlayan yarışlar çerçevesinde ve yoğun kar yağışı altında 10 km ve 21 km yarı maraton koşuldu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, "Bugün çok mutlu olduğumuz, çok sevindiğimiz bir gün. Yarın 24 Şubat Trabzon'umuzun 107. kurtuluş günü. Tabi bu vatanı bize teslim eden rahmetli şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Onlar bu vatanı bizlere teslim etmeseydi bu maratonu düzenleyemezdik. Bu sene 45.'sini düzenlediğimiz organizasyonumuzu 1980 yılından beri yapıyoruz. İstanbul Maratonu'nun ardından Türkiye'nin en eski devam eden ikinci maratonu. Çok yoğun bir katılım var. Bu sene 21 ayrı ülkeden 2 bin 646 sporcu katılıyor. ABD, Kanada, Polonya, İngiltere, Gürcistan ve İran gibi ülkelerden katılımcılar var. Bu bizi son derece sevindiriyor. İnşallah bu maraton uzun yıllar boyu devam edecek" dedi.

Maratonun ardından törende dereceye giren sporculara madalyaları ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Trabzon yarı maratonda dereceye giren sporcular şu şekilde:

10 km erkekler koşusunda; Ramazan Baştuğ birinci, Hakan Çoban ikinci, Bahattın Üney de üçüncü oldu. 10 km kadınlar koşusunda; Urkuş Işık birinci, Merve Karakaya ikinci, Gamze Bulut Duvar üçüncü oldu. 21 km erkekler koşusunda, Ömer Amaçtan birinci, Murat Emektar ikinci, Ayetullah Aslanhan üçüncü olurken; 21 km kadınlar koşusunda ise Bahar Yıldırım birinci, Nursena Çeto ikinci, Sümeyye Erol üçüncü olarak tamamladı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzon Yarı Maratonu'nda Barışa Koşuldu - Son Dakika

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