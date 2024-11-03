46. İstanbul Maratonu\'nda Rüzgar Etkisi

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Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu'nda rüzgarın dereceleri 4-5 dakika etkilediğini söyledi.

Spor İstanbul tarafından düzenlenen, Türkiye İş Bankası sponsorluğundaki 46. İstanbul Maratonu gerçekleştirildi.

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" ünvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliğinin "Gold Label" kategorisinde yer alan maraton, Anadolu yakasından başlayıp, Avrupa yakasında son buldu.

Yarışın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Renay Onur, "Sabah kısa bir yağmur yağdı ama uzun sürmedi. Güzel bir gün oldu. Çok rüzgar vardı. Derecelerin 4-5 dakika etkilendiğini düşünüyoruz. Gönlümüzden geçen bir Türk'ü ilk 3'te görmek vardı. Hüseyin Can, altıncı oldu. Birkaç sene içinde uzun yıllar sonunda İstanbul Maratonu'nda bir Türk'ü kürsüde göreceğimizi düşünüyorum. Bu sene rekor kırdık. Yaklaşık 5 bin kişiye kit dağıtmıştık. En büyük katılımın yüzde 20 üzerine çıktı." diye konuştu.

Parkur rekorunun rüzgar nedeniyle kırılamadığını aktaran Onur, "Rüzgara rağmen hızlı geldiler. Köprüde son yıllardaki en sert rüzgar vardı. Muhtemelen oradan geçen tüm atletler ciddi bir dayak yedi. Son 10 kilometreye kadar yüksek tempoda gelebilmeleri bile büyük bir başarı. Bu seneyi 2.11.40 ile kapattık ve parkur rekorumuz gelmedi. Ancak keyifli bir yarış oldu." ifadelerini kullandı.

Renay Onur, halk koşusuna 40 bin kişinin katıldığını vurgulayarak, "İki senedir köprü başmüdürlüğü, maksimum 40 bin kişiyle geçmemizi söylüyor. Bu nedenle 5 bin kişilik gruplar halinde geçişler oldu. 42 ve 15 kilometrede geçen seneye göre yüzde 18 katılım arttı." şeklinde görüş belirtti.