46 sporcu, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yarın Ankara'da yarışacak.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Binicilikte Cumhurbaşkanlığı Kupası ile Türkiye Ligi 8. Ayak Engel Atlama Yarışmaları, yarın Ankara Atlı Spor Kulübü'nde koşulacak. Türkiye Binicilik Federasyonunun açıklamasına göre engel atlamanın en prestijli koşusu Cumhurbaşkanlığı Kupası'na 46 sporcu katılacak.
Binicilikte Cumhurbaşkanlığı Kupası ile Türkiye Ligi 8. Ayak Engel Atlama Yarışmaları yarın koşulacak.
Türkiye Binicilik Federasyonunun açıklamasına göre yarışmalar, Ankara Atlı Spor Kulübü'nde düzenlenecek.
Engel atlama yarışmalarının en prestijli koşusu Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 46 sporcu yarışacak.
Kaynak: AA
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