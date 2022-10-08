AFYONKARAHİSAR - 5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nın seremonisi yapıldı - Son Dakika
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AFYONKARAHİSAR - 5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nın seremonisi yapıldı

08.10.2022 20:06

Afyonkarahisar'da 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen 5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nın seremonisi yapıldı.

Afyonkarahisar'da 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen 5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nın seremonisi yapıldı.

Tınaztepe Spor Salonu'nda 10 ülkeden 1100 sporcunun katıldığı şampiyonanın müsabakaları devam ediyor.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, şampiyonanın seremonisinde yaptığı konuşmada, wushunun asrın gerçeği olduğunu söyledi. Wushu sporunun 5 bin yıl öncesine dayandığını dile getiren Akyüz, şöyle konuştu:

"Wushu, dünyanın en güzel ve faydalı sporudur. Bu sporun gelişmesinde Çinli Müslümanların çok büyük katkısı vardır. Türkiye, wushunun en başarılı ve önemli ülkelerinden biridir. Dünya sporu wushuyu, birinci gündem maddesi haline çıkarmak da en büyük hedefimizdir. Wushu, buna layıktır ve bunu da gerçekleştireceğiz."

Akyüz, 5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'na katılan sporculara başarılar diledi.

Programda, 15 Temmuz Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Genel Başkanı Zeki Kılınç, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından dünya şampiyonu sporcular, wushu gösterisi sundu.

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Kaynak: AA

Karahisar, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor AFYONKARAHİSAR - 5. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nın seremonisi yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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