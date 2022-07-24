5. İslami Dayanışma Oyunları'na katılacak Yüzme Milli Takımı belirlendi - Son Dakika
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5. İslami Dayanışma Oyunları'na katılacak Yüzme Milli Takımı belirlendi

24.07.2022 14:05
5. İslami Dayanışma Oyunları'na katılacak Yüzme Milli Takımı belirlendi

Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'na katılacak Yüzme Milli Takımı sporcuları belli oldu.

Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'na katılacak Yüzme Milli Takımı sporcuları belli oldu.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 9-18 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda 37 milli sporcu yer alacak.

Oyunlarda şu milli sporcular yer alıyor:

Kadınlar: Aleyna Özkan, Beril Böcekler, Defne Coşkun, Defne Taçyıldız, Deniz Ertan, Ecem Dönmez, Ekaterina Avramova, Beste Samancı, Hazal Özkan, Nihan Çakıcı, Merve Tuncel, Nida Eliz Üstündağ, Selen Özbilen, Sezin Eligül, Sudem Denizli, Viktoria Zeynep Güneş.

Erkekler: Atakan Malgil, Batuhan Filiz, Baturalp Ünlü, Berkay Öğretir, Berke Saka, Demirkan Demir, Doğa Çelik, Doruk Tekin, Efe Hacısalihoğlu, Efe Turan, Emre Gürdenli, Emre Sakçı, Kaan Korkmaz, Kaan Özcan, Melikşah Düğen, Mert Kılavuz, Mert Ali Satır, Polat Uzer Turnalı, Sanberk Yiğit Oktar, Ümit Can Güreş, Yiğit Aslan.

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Kaynak: AA

Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 5. İslami Dayanışma Oyunları'na katılacak Yüzme Milli Takımı belirlendi - Son Dakika

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