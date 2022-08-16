5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 23 Yaş Altı Milli Futbol Takımı şampiyonluğa ulaştı - Son Dakika
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5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 23 Yaş Altı Milli Futbol Takımı şampiyonluğa ulaştı

16.08.2022 21:12
5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 23 Yaş Altı Milli Futbol Takımı şampiyonluğa ulaştı

Konya'da gerçekleşen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 23 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, finalde Suudi Arabistan'ı 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanan 23 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'na madalyalarını takdim etti.

SUUDI ARABİSTAN'I TEK GOLLE DEVİRDİK

Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadı'nda finalde Suudi Arabistan'ı 1-0 yenen ay-yıldızlı ekip, maçtan sonra düzenlenen törenle madalyalarını aldı. Bakan Kasapoğlu'na madalya töreninde İslami Dayanışma Spor Federasyonu Başkanı ve Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdülaziz bin Turki el-Faysal eşlik etti. Kasapoğlu ve Faysal, ilk önce Suudi Arabistan daha sonra da 23 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın madalyalarını sporculara verdi. Bakan Kasapoğlu, bronz madalya alan Azerbaycan takımıyla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

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5. İslami Dayanışma Oyunları'nda U23 Milli Takımı, finalde Suudi Arabistan'ı 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu. 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda U23 Milli Takımı, finalde Suudi Arabistan'ı 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Suudi Arabistan'da 'hafif hava aracı' düştü Suudi Arabistan'da 'hafif hava aracı' düştü

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Son Dakika Spor 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 23 Yaş Altı Milli Futbol Takımı şampiyonluğa ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 23 Yaş Altı Milli Futbol Takımı şampiyonluğa ulaştı - Son Dakika
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