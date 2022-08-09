Erkekler 58 kiloda Polat Görkem de finalde İran 'da Lotfi Hossein'e yenildi ve gümüş madalyayla yetindi.

Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs Spor Salonu'nda kadınlar 53 ve 57 kilo, erkeklerde de 54 ve 58 kiloda madalyalar sahiplerini buldu.

Kaynak: AA

Selçuk Üniversitesi, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika

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