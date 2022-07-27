TBESF'den yapılan açıklamaya göre, Konya 'da düzenlenecek oyunlarda milli sporcular, para yüzme, para masa tenisi, para atletizm ve para okçuluk branşlarında madalya mücadelesine çıkacak.

Kaynak: AA

Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › İslami Dayanışma Oyunları'na doğru - Son Dakika

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