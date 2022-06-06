Ünlü sunucu 5 yıldır çalıştığı beIN Sports'tan ayrıldı! Haberi sosyal medyadan verdi - Son Dakika
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Ünlü sunucu 5 yıldır çalıştığı beIN Sports'tan ayrıldı! Haberi sosyal medyadan verdi

06.06.2022 14:27

beIN Sports'ta 5 yıldır sunuculuk yapan Roksan Kunter, yayıncı kuruluşla yollarını ayırdığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı. Kunter, "5 yıldır Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligleri ve Euroleague yayınlarının müthiş heyecanını yerinde yaşadığım beinSports'a veda vakti geldi." dedi.

Efsane basketbolcu ve başantrenör Erman Kunter'in yayıncı kuruluşta görev yapan spor spikeri kızı Roksan Kunter, beIN Sports'tan ayrıldığını açıkladı.

Yayıncı kuruluşta yaprak dökümü! Ünlü sunucu ile yollar ayrıldı

"EN KISA ZAMANDA TEKRAR GÖRÜŞMEK DİLEĞİYLE"

Sosyal medya hesabından ayrılığı duyuran Roksan Kunter, "5 yıldır Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligleri ve EuroLeague yayınlarının müthiş heyecanını yerinde yaşadığım beinSports'a veda vakti geldi. Sayısız kez birlikte program yaptığım değerli yorumculara, editör ekibine, yayınlarımda emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve beni yaklaşık 15 yıldır hiç yalnız bırakmayan ekran başındaki tüm izleyicilere, sporseverlere çok teşekkür ederim. En kısa zamanda tekrar görüşmek dileğiyle." ifadelerini kullandı.

Yayıncı kuruluşta yaprak dökümü! Ünlü sunucu ile yollar ayrıldı
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beIN, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ünlü sunucu 5 yıldır çalıştığı beIN Sports'tan ayrıldı! Haberi sosyal medyadan verdi - Son Dakika


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