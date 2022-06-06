Ünlü sunucu 5 yıldır çalıştığı beIN Sports'tan ayrıldı! Haberi sosyal medyadan verdi

Efsane basketbolcu ve başantrenör Erman Kunter'in yayıncı kuruluşta görev yapan spor spikeri kızı Roksan Kunter, beIN Sports'tan ayrıldığını açıkladı.

"EN KISA ZAMANDA TEKRAR GÖRÜŞMEK DİLEĞİYLE"

Sosyal medya hesabından ayrılığı duyuran Roksan Kunter, "5 yıldır Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligleri ve EuroLeague yayınlarının müthiş heyecanını yerinde yaşadığım beinSports'a veda vakti geldi. Sayısız kez birlikte program yaptığım değerli yorumculara, editör ekibine, yayınlarımda emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve beni yaklaşık 15 yıldır hiç yalnız bırakmayan ekran başındaki tüm izleyicilere, sporseverlere çok teşekkür ederim. En kısa zamanda tekrar görüşmek dileğiyle." ifadelerini kullandı.