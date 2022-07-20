50 kulüpten 500 özel sporcu goalball için Kocaeli'de - Son Dakika
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50 kulüpten 500 özel sporcu goalball için Kocaeli'de

20.07.2022 12:15
50 kulüpten 500 özel sporcu goalball için Kocaeli'de

Kocaeli'de Türkiye genelindeki 500 özel sporcunun katıldığı Goalball Şampiyonası başladı.

Kocaeli'de Türkiye genelindeki 500 özel sporcunun katıldığı Goalball Şampiyonası başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı Goalball Şampiyonası başladı. Müsabakalara Türkiye genelindeki 50 spor kulübünden 500 özel sporcu katılım sağladı. Görme engelli bireylerin kıyasıya mücadele ettiği Türkiye Goalball Yükselme Turnuvasının ilk gününde toplam 40 maç yapıldı.

"Almış olduğumuz hizmet, örnek gösterilecek hizmettir"

Şampiyonanın açılış konuşmasını yapan Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Kandemir, "Görme engelli spor branşı içerisinde en önemli ve bizim ana branşımız olan goalball müsabakalarını Kocaeli'de gerçekleştiriyoruz. Kocaeli'ye gelmemizi sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne, Kocaeli İl Spor Müdürlüğü'ne sonsuz teşekkürler sunuyoruz. Gerçekten almış olduğumuz hizmet, örnek gösterilecek hizmettir" dedi.

Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk ise Görme Engelliler Federasyonu'nun herkesi gururlandıran çalışmalarını yakından takip ettiğini ve Kocaeli'nin tüm sporculara uğur getirmesini dilediğini söyledi. Aktürk, "Bu organizasyonda olduğu gibi ilimizde gerçekleştirilen pek çok spor organizasyonlarının sorunsuz, sağlıklı bir şekilde tamamlanmasına katkı sağlayan Büyükşehir Belediyemize de teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 50 kulüpten 500 özel sporcu goalball için Kocaeli'de - Son Dakika

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