TFF 3. Lig 3. Grup'un 10. haftasında 52 Orduspor, konuk ettiği Pazarspor'u 2-1 mağlup etti.
Hakemler: Safa Yılmaz, Efe Kurtuluş, Berkay Salman
52 Orduspor: Egeberk, Enes, Nazmi, Faruk, Ali Kemal (Hüseyin Furkan dk. 77), Uğur (Yunus dk. 90+3), Ufuk, Mustafa (Nevzat dk. 77), Emre, Kadir, Yusuf
Pazarspor: Dursun Miraç, Bekir Mustafa (Ali Ekber dk. 85), Furkan, Berkehan (Yusuf dk. 89), Emre, Erhan (Esat dk. 77), Yavuz (Hacı Şükrü dk. 85), Sefa, Göktuğ, Bertan (Metin dk. 77), Mustafa
Goller: Mustafa (dk. 50), Emre (dk. 67) (52 Orduspor), Mustafa (dk. 41) (Pazarspor)
Sarı kartlar: Ali Kemal, Egeberk (52 Orduspor), Göktuğ, Furkan, Berkehan, Yavuz, Mustafa (Pazarspor) - ORDU
Son Dakika › Spor › 52 Orduspor, Pazarspor'u 2-1 Yendi - Son Dakika
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