52 Orduspor, Samsunspor'u Eledi - Son Dakika
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52 Orduspor, Samsunspor'u Eledi

52 Orduspor, Samsunspor\'u Eledi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 52 Orduspor FK, Samsunspor'u 4-2 yenerek bir üst tura yükseldi.

03.12.2024 23:26
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Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda 3. Lig ekibi 52 Orduspor FK, deplasmanda normal süresi 2-2 biten maçta uzatmalarda Süper Lig ekibi Samsunspor'u 4-2 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

Maçtan dakikalar

2. dakikada Soner Aydoğdu'nun ceza sahası yayından kullandığı serbest vuruşu kaleci Egeberk parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

11. dakikada Bilal Gülden'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşu kaleci Halil parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

16. dakikada seri çalımlarla ceza sahası önene kadar gelen Harun'un şutu 90'a gitti. 0-1

25. dakikada penaltı noktasında topun başına geçen Ercan, meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köselere yolladı. 1-1

41. dakikada Muja'nın direkten dönen topunu tamamlayan Soner Aydoğdu, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-1

47. dakikada Yusuf'un ara pasında ceza sahasında giren Harun'un şutunu kaleci Halil son anda çeldi.

60. dakikada sağ kanattan gelen topa iyi hareketlenen Ufuk Özcan'ın şutu direği sıyırarak auta çıktı.

79. dakikada penaltı noktasında topun başına geçen Yusuf Atasoy, meşin yuvarlağı ve kaleci Halil'i farklı köselere gönderdi. 2-2

96. dakikada Hüseyin'in sağdan ortasına iyi yükselen Yunus Emre Köse'nin kafa şutu filelere gitti. 2-3

105+2. dakikada sağdan gelen ortaya iyi hareketlenen Nevzat'ın rövaşatası dilelerle buluştu. 2-4

Hakemler: Gürcan Hasova, Kadir Akıllı, Onur Gülter

Samsunspor: Halil Yeral, Soner Gönül, Bedirhan Çetin, Yunus Emre Çift, Kingsley Schindler (Mustafa Tan dk. 64), Ali Tarkan (Kerem Fidan dk. 82), Flavien Tait (Muhammet Özbaskıcı dk. 64), Soner Aydoğdu (Bennasser dk. 64), Arbnor Muja, Gaetan Laura (Ntcham dk. 99), Ercan Kara (Dimata dk. 91)

Yedekler: Efe Törüz, Nanu, Bola, Enes Albak

Teknik Direktör: Thomas Reis

52 Orduspor FK: Egeberk Gabel, Hüseyin Karabey, Yunus Emre Köse, Berkay Arı (Nazmi Candoğan dk. 91), Emre Fırtına (Enes Yetim dk. 88), Hüseyin Furkan Uslu (Ali Başaran 90+5), Ufuk Özcan (Uğur Ayhan dk. 100), Bilal Gülden, Mustafa Yılmaz (Nevzat Bilen dk. 83), Harun Özcan (Emre Gemici dk. 88), Yusuf Atasoy

Yedekler: Ersin Aydın, Rıdvan Tekkeşin, Kadir Arı, Faruk Öcal

Teknik Direktör: Cahit Erçevik

Goller: Ercan (dk. 25 pen.), Soner Aydoğdu (dk.41) (Samsunspor), Harun (dk. 16), Yusuf Atasoy (dk. 79 pen.), Yunus Emre Köse (dk. 96) Nevzat (dk. 105+2) (52 Orduspor FK)

Kırmızı kart: Yunus Emre (dk.78) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Hüseyin Uslu, Emre Fırtana, Nevzat (52 Orduspor FK) - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 52 Orduspor, Samsunspor'u Eledi - Son Dakika

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