54 başpehlivan Er Meydanı'nda kol bağladı - Son Dakika
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54 başpehlivan Er Meydanı'nda kol bağladı

02.07.2022 13:08

- 54 başpehlivan Er Meydanı'nda kol bağladı Kırkpınar'da başpehlivanlık ilk turu başladı 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık 1. tur müsabakaları kura çekiminin arından başladı.

- 54 başpehlivan Er Meydanı'nda kol bağladı

Kırkpınar'da başpehlivanlık ilk turu başladı

EDİRNE - 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık 1. tur müsabakaları kura çekiminin arından başladı. 54 başpehlivan kol bağladı.

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri devam ediyor. Başpehlivanlık 1. Tur müsabakaları için kura çekimi yapıldı. Kura çekimin ardından 54 başpehlivan Er Meydanı'nda kol bağladı.

Kırkpınar'a çok iyi hazırlandığını vurgulayan başpehlivan Orhan Okulu tüm rakiplerine başarılar diledi.

Kura çekiminin ardından Kırkpınar'da kol bağladığını söyleyen başpehlivan İsmail Koç "Kuramızı çekip 1. tura başladık. Geçen sene finale kadar gittik. Bu sene Allah izin verirse kemer nasip olur. Çok güzel bir atmosfer var elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve kemeri alacağız" dedi.

Survivor sonrası hazırlıklarını iyi yaptığını vurgulayan başpehlivan İsmail Balaban hedefinin altın kemeri kuşanmak olduğunu ifade etti. 54 başpehlivan seyircileri selamladıktan sonra güreşe tutuştu.

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Kırkpınar'da akraba pehlivanlar Er Meydanı'nda güreşiyor Kırkpınar'da akraba pehlivanlar Er Meydanı'nda güreşiyor Otelde yer bulamayan güreşseverler Er Meydanı yakınına çadır kurdu Otelde yer bulamayan güreşseverler Er Meydanı yakınına çadır kurdu
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 54 başpehlivan Er Meydanı'nda kol bağladı - Son Dakika

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