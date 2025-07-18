54. Deniz Kuvvetleri Kupası Yarışları Sonuçlandı - Son Dakika
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Spor

54. Deniz Kuvvetleri Kupası Yarışları Sonuçlandı

54. Deniz Kuvvetleri Kupası Yarışları Sonuçlandı
18.07.2025 22:58
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TAYK-AKPA 54. Deniz Kuvvetleri Kupası, Fethiye'de yapılan yarışla tamamlandı. Kazananlar ödüllerini aldı.

TAYK-AKPA 54. Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Göcek açıklarında tamamlandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı himayesinde, Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübünün (TAYK) organizasyonuyla ve AKPA Kimya'nın ana sponsorluğunda düzenlenen organizasyonda, 27 tekne ve yaklaşık 400 sporcu mücadele etti.

Tek etaplı 555 deniz mili mesafesine sahip yarışın ödül töreni, D-Marin Göcek'te yapıldı.

TAYK Genel Müdürü Can Giray, törende yaptığı konuşmada, kupanın 54'üncüsünü düzenlemenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Dünyanın hiçbir yerinde bir yarışta 2 boğaz, 3 denizde seyredilmediğini belirten Giray, "Çanakkale zaten geçilmez de 2 boğazı selamlayarak da olsa geçiyoruz. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, bize bunu bayram olarak kutladığımız kabotaj kanunuyla beraber verdiği için özgürce buralarda yelken yapıyoruz. Deniz Kuvvetlerimiz ve Sahil Güvenliğimiz arkamızda. Bize tek düşen şey de özgürce yarışmak." diye konuştu.

Törene, Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Rafet Oktar, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Lojistik Destek Görev Grup Komutanı Tuğamiral Mehmet Özgür Özömek, çok sayıda askeri personel, protokol üyeleri ile yarışmacılar katıldı.

Organizasyonda Deniz Kuvvetleri Kupası'nı, Bogatyr teknesi ile ekibi kazandı.

IRC-0 kategorisinde Bey Metal Team, IRC-1 kategorisinde Queen Parts/Courrıer Du Coeur, IRC-2 kategorisinde Bogatyr, IRC-3 kategorisinde Canıas-Ias/Electron teknesi ile ekipleri birinci oldu.

Düzenlenen törenle dereceye girenlere protokol üyeleri tarafından kupa ve madalyaları verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 54. Deniz Kuvvetleri Kupası Yarışları Sonuçlandı - Son Dakika

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