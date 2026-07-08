55. TAYK-AKPA Deniz Kuvvetleri Kupası Tanıtıldı

Bu yıl 55. kez düzenlenecek TAYK-AKPA Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı'nın tanıtımı İstanbul'da gerçekleştirildi.

Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) organizasyonunda, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı himayelerinde ve AKPA Chemicals ana sponsorluğundaki yarış, bu yıl 55. kez düzenlenecek. İstanbul Boğazı'ndan 11 Temmuz Cumartesi günü başlayacak yarışta parkur, 265 deniz milli sürecek. Yelkenliler, Marmara Adaları, Çanakkale Boğazı ve Bozcaada'nın ardından Ege Denizi'nde Midilli açıkları ile Koyun Adaları rotasını takip ederek Çeşme'ye ulaşacak. Gece seyirleri, değişken rüzgar koşulları ve stratejik rota seçimleriyle öne çıkan parkur, açık deniz yelkenciliğinin en prestijli ve zorlu mücadelelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Türk yelken sporunun en köklü organizasyonlarından biri olan yarışın tanıtımı, Beşiktaş Deniz Müzesi'nde düzenlenen basın toplantısıyla yapıldı. Toplantıya TAYK Viskomodoru (İkinci başkan) Selma Altay Rodopman, TAYK Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Karamehmet, TAYK Genel Müdürü Ceren Veziroğlu, AKPA Chemicals Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Darcan, TAYK Yarış Jüri Başkanı İlker Bayındır, başhakem Ahmet Rıza Bayrı katıldı.

Tanıtım toplantısının ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Selma Altay Rodopman, "TAYK, her zaman yarış düzenleyen bir kulüp oldu. Bu bizim için gurur verici bir şey. Yarım asrı geçen, klasikleşen yarışlar düzenleyebilmek dünyada çok az kulübe nasip oluyor. Bizimki de 55 yılla sayılı yarışların arasına girebildi. İlk başta mütevazı bir sayı olan 7 tekneyle başladığımız yarışımız, bugün geldiğimiz noktada yaklaşık 35 teknede 300'ü aşan sporcuyla iki etaptan oluşacak. Bunlardan bir tanesi İstanbul'dan Bozcaada'ya. İkincisi ise Bozcaada'dan Çeşme'ye devam edecek olan yarışımız." diye konuştu.

Rodopman, törende yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Yeni seçilmiş bir yönetim olarak gurur duyduğumuz organizasyonlarımızdan bir tanesini daha gerçekleştirmekteyiz. Bunun bir bayrak yarışı olduğuna inanıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini, hatta daha fazlasını yapacağımızı taahhüt ediyoruz. Bir açık deniz yarışının yarım asrı aşması, dünyanın çok az organizasyonuna nasip olur. Fastnet, Sidney-Hobart gibi dünyanın köklü yarışları, kendi denizcilik kültürlerinin bir simgesi haline gelmiştir. Deniz Kuvvetleri Kupası da 55 yıldır aralıksız devam etmesi nedeniyle Türk tarihinde, Türk yelkenciliğinin simgesi olmuştur. 1970'lerden itibaren yalnızca 7 tekneyle başlanan bu yarış, bugün yerli ve yabancı ekiplerin katıldığı uluslararası bir filoya dönüştü. Buna tanıklık etmek bizim için büyük bir gurur. Büyük spor organizasyonları yalnızca yarış düzenlemez. Sporun gelişmesine yön verir, yeni sporcular yetiştirir ve uluslararası itibar sağlar. Deniz Kuvvetleri Kupası da yat dünyası için tam da bunu temin etmektedir, bu anlamı taşımaktadır. Bu yıl yarışımızı yelkencilerimizden gelen talep doğrultusunda iki etap olarak düzenledik. Birinci etap İstanbul'dan start alınarak Bozcaada'da, ikinci etap ise Bozcaada'dan start alınarak Çeşme'de tamamlanacak. 11-14 Temmuz tarihleri arasında yapılacak yarışta ekiplerimiz Boğaz'dan Ege'ye uzanan 265 deniz millik bir alanda değişik ve gerçek bir açık deniz serüveni yaşayacak. Bu rota yalnızca bir parkur değil; Çanakkale'nin tarihine, Bozcaada'nın ve Ege'nin eşsiz güzelliklerine uzanan bir denizcilik macerası."

Organizasyonun ana sponsorluğunu yapan Kemal Darcan ise "Deniz Kuvvetleri Kupası, ülkemizin denizcilik kültürünü yaşatan ve gelecek nesillere aktaran önemli bir yarış ve değerli bir miras. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede yaşıyoruz. Denizle olan bağımızı güçlendiren ve uluslararası düzeyde ülkemizi başarıyla temsil eden bu köklü organizasyonun bir parçası olmak bizler için mutluluk verici." ifadelerini kullandı.

Selma Altay Rodopman, tanıtım toplantısının ardından kupayı başhakem Ahmet Rıza Bayrı'ya teslim etti.

55 yıllık bir denizcilik mirası

Bugünkü adıyla yelkenciler arasında "Güney Yarışı" olarak anılan organizasyonun temelleri, 1968 yılında açık denizde yarışan yatların Sivriada'nın ötesine geçme hayaliyle atıldı.

Bu vizyon doğrultusunda 1971 yılında kurulan Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK), Türk Deniz Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı işbirliğiyle düzenlediği yarışlarla filoyu Gelibolu'nun yanı sıra Erdek, Çeşme, Kuşadası ve Bodrum gibi farklı rotalara taşıyarak Türkiye'de offshore yelkenciliğinin gelişimine öncülük etti.

1988 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile yapılan işbirliği kapsamında organizasyon "Deniz Kuvvetleri Kupası" adını aldı. Bozcaada, Bodrum, Neos Marmaras (Yunanistan), Ayvalık, Foça, Güllük, Didim, Sığacık ve Turgutreis gibi yeni rotaların eklenmesiyle yarış, ulusal ve uluslararası ölçekte daha geniş bir vizyona kavuştu. Başlangıç yıllarında 7-10 teknenin katıldığı organizasyon, 2000'li yılların ortalarında 90'ın üzerinde tekneyi ağırlayarak Türkiye'nin en prestijli açık deniz yat yarışlarından biri haline geldi.

Yarım asrı aşan geçmişiyle Deniz Kuvvetleri Kupası bugün yalnızca bir spor organizasyonu değil aynı zamanda dayanıklılığı, stratejiyi, ekip ruhunu ve denizcilik kültürünü temsil eden prestijli bir açık deniz klasiği olarak kabul ediliyor. Bu yıl 55. kez düzenlenecek organizasyon, yaklaşık 265 deniz millik İstanbul-Bozcaada-Çeşme rotasında 50 teknenin katılımıyla Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından yelkencileri aynı heyecan etrafında buluşturmaya hazırlanıyor.