59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Marmaris-Bodrum etabı başladı - Son Dakika
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Spor

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Marmaris-Bodrum etabı başladı

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Marmaris-Bodrum etabı başladı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) Marmaris-Bodrum etabı başladı. 137.9 kilometrelik etapta 25 takım ve 168 sporcu yarışıyor. Yarış, Marmaris'ten başlayıp Bodrum Konacık Mahallesi'nde sona erecek. Yarın ise Bodrum-Kuşadası etabı gerçekleştirilecek.

24.04.2024 14:34
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Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) Marmaris- Bodrum etabı başladı.

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 4. etabı olan 137.9 kilometrelik Marmaris - Bodrum etabının startı, 25 takım ve 168 sporcu ile Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Atatürk Meydanı'ndan verildi. Sporcular, Atatürk Meydanı'nda kurulan podyuma çıkarak duygularını anlatıp, imza dağıttı.

Türkiye Bisiklet federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, İl Gençlik ve Spor Müdürü Kazım Açıkbaş ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Cem Tuncel'in birlikte start bayrağını indirmesiyle başlayan yarış, Marmaris'ten Akyaka, Akbük, Ören, Çiftlik, Bodrum merkezden geçerek, Bodrum Konacık Mahallesi'nde sona erecek.

Tour of Türkiye, yarın Bodrum - Kuşadası etabıyla devam edecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Marmaris-Bodrum etabı başladı - Son Dakika

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