59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Kemer-Kaş etabı başladı - Son Dakika
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Spor

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Kemer-Kaş etabı başladı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye 2024) Kemer-Kaş (Kalkan) etabı başladı. Bisikletçiler, Kemer-Kaş etabında kıyasıya mücadele edecek.

22.04.2024 20:16  Güncelleme: 20:19
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- 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Kemer-Kaş etabı başladı

ANTALYA - Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye 2024) Kemer-Kaş (Kalkan) etabı başladı.

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, bugün Kemer-Kaş etabıyla devam ediyor. Etabın startı Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve protokol üyelerince Kemer Cumhuriyet Meydanı'ndan verildi. Yarışın ikinci etabı öncesinde Cumhuriyet Meydanı'nda halk oyunları gösterisi yapıldı. Gösteriyi, yerli ve yabancı turistler cep telefonlarıyla görüntüledi.

Toplam 190.6 kilometrelik Kemer-Kaş (Kalkan) etabına katılan bisikletçiler, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele edecek. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda çok sayıda sporcuyu Kemer'de ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

"Kemer artık bir spor merkezi oldu"

Kemer'in spor turizminin merkezi olacağını her fırsatta dile getirdiklerini belirten Başkan Topaloğlu, "Geçen hafta Kemer'de Muaythai Şampiyonası vardı. Ondan önce 14 tane tenis kortu açıldı. Haziran ayında Korfbol Şampiyonası, Kemer'de yapılacak. Dün Sky To Sea Dağ Bisikleti Yarışı yapıldı. Bu hafta sonu Akra Gran Fondo Bisiklet Yarışı yapılacak. Kemer artık bir spor merkezi oldu. Spor organizasyonları için Kemer'e gelen misafirler kendi ülkelerine gittiği zaman Türk insanının yakınlığını ve misafirperverliğini anlatacak ve bizim için iyi bir tanıtım olacak. Her şey daha güzel olacak. İyi bir turizm sezonu da geçireceğimizi düşünüyorum. Yarışta tüm sporculara başarılar diliyorum" dedi.

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 8 etap sonunda 28 Nisan Pazar günü İstanbul'da tamamlanacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Kemer-Kaş etabı başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Kemer-Kaş etabı başladı - Son Dakika
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