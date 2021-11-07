6. Efsaneler Kupası'nın şampiyonu Galatasaray

Türk-Alman dostluğunu pekiştirmek adına Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde gerçekleşen Efsaneler Kupası sona erdi. Bu yıl 6'ncısı düzenlenen turnuvada kupanın sahibi Galatasaray oldu.

Futbolun efsane isimlerini bir araya getiren 'Efsaneler Kupası' futbol turnuvası Belek'de bir otelde gerçekleştirildi. Futbola adını yazdıran ve efsane haline gelen Türk ve Alman oyuncuları buluşturan turnuvaya Galatasaray, SV Werder Bremen, Antalyaspor, RC FC Nürnberg, Hannover 96, FC Adler, Akdeniz Üniversitesi ve Acun Medya takımları katıldı.

"Futbolun efsaneleri buluştu"

Heyecanlı ama bir o kadar da eğlenceli geçen turnuvada sporseverlerin yakından tanıdığı Alman teknik direktör Christoph Daum, Türk futbolunun efsane isimlerinden Tanju Çolak, Mehmet Aurelio, Deniz Barış, Hasan Kabze'nin de aralarında bulunduğu eski futbolcular ile Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı da sahaya çıktı.

"Galatasaray birinci"

Efsane isimlerin sahada ter döktüğü turnuvada ilk olarak grup maçları yapıldı ardından yarı final maçları gerçekleşti. Yarı final maçlarında FC Adler'i penaltılarda 5-4 yenen FC Nürnberg ile Acun Medya'yı 2-1 yenen Galatasaray finale yükseldi. 6. Efsaneler Kupası'nı finalde FC Nürnberg'i 2-0 yenen Galatasaray kazandı. Turnuvayı FC Nürnberg ikinci, Acun Medya üçüncü, FC Adler de dördüncü sırada tamamladı.

"Plaket verildi"

Turnuvanın sona ermesinin ardından akşam gerçekleşen ödül töreninde Avrupa Türk Futbol Federasyonu Genel Sekteri Halil Ağırdoğan ve Almanya Büyükelçiliği Vize Bölüm Başkanı Jörg Fürstenau tarafından kazanan takımlara kupaları ve turnuvaya destek veren sponsorlara plaketleri takdim edildi. Ağırdoğan ve Fürstenau turnuvanın her geçen yıl daha da geliştiğine dikkat çekerek turnuvanın daha nice yıllar devam etmesi temennisinde bulundu. - ANTALYA