6. Elo Satranç Turnuvasında ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika
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6. Elo Satranç Turnuvasında ödüller sahiplerini buldu

25.04.2022 13:36
6. Elo Satranç Turnuvasında ödüller sahiplerini buldu

Menteşe Belediyesi, Muğla Fenerbahçeliler Derneği ve Türkiye Satranç Federasyonu Menteşe İlçe Temsilciliği tarafından birlikte düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 6. Elo Satranç Turnuvası Konakaltı Kültür merkezinde gerçekleşti.

Menteşe Belediyesi, Muğla Fenerbahçeliler Derneği ve Türkiye Satranç Federasyonu Menteşe İlçe Temsilciliği tarafından birlikte düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 6. Elo Satranç Turnuvası Konakaltı Kültür merkezinde gerçekleşti. İki gün süren turnuvaya Ankara, İzmir, Antalya, Denizli, Aydın ve Manisa illerinden 105 satranç sporcusu katıldı.

Türkiye Satranç Federasyonu Menteşe İlçe Temsilcisi IO/NA Barış Öztürk'ün direktörlüğünde yapılan Turnuva 3 kategoride yapıldı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş satranç sporcularının ve ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği turnuvanın ödül töreninde yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Menteşe Belediyesi olarak Muğla Fenerbahçeliler Derneği ve Türkiye Satranç Federasyonu Menteşe İlçe Temsilciliği ile birlikte düzenlediğimiz satranç turnuvasının bu yıl 6.'sını gerçekleştirdik. Ankara'dan Antalya'dan gelerek turnuvaya katılan ailelerimiz var. Öncelikle anne ve babalara teşekkür ediyorum. Onların teşviki ile bugün bu turnuvayı gerçekleştiriyoruz. Şahların oyunu olarak bilinen bu strateji oyununa biz de çok değer veriyoruz. Çünkü satranç çocuklarda motivasyonu yükselten, davranışların düzelmesine yardımcı olan, özgüveni ve katılımcılığı artıran; kolay öğrenilen ve her yaşa hitap eden bir spor dalı. Satrancın en büyük avantajı çocukların zekalarını ve becerilerini geliştirirken keyifli vakit geçirmelerini de sağlaması. Bu bakımdan çok önemli. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Derece alan ve turnuvaya katılan tüm satranç sporcularımızı tebrik ediyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutluyorum."

Turnuva sonunda Konakaltı Kültür Merkezi bahçesinde ödül töreni düzenledi. 3 kategoride gerçekleştirilen Turnuvanın C kategorisinde Gökçe Orhan birinci, Ayaz Tufan ikinci ve Batuhan Geliş üçüncü oldu. B Kategorisinde İsmail Deniz Kalender birinci, Demir Aslan Bilge ikinci, Semih Abdullah Çekiç üçüncü oldu. Turnuvanın A kategorisinde ise Evren Aytaman birinci, Okan İnci ikinci ve Emir Kardaş üçüncü oldu. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve turnuva paydaşları tarafından dereceye girenlere bisiklet, kol saati ve satranç takımı ödülleri verildi. - MUĞLA

6. Elo Satranç Turnuvasında ödüller sahiplerini buldu
6. Elo Satranç Turnuvasında ödüller sahiplerini buldu
6. Elo Satranç Turnuvasında ödüller sahiplerini buldu
6. Elo Satranç Turnuvasında ödüller sahiplerini buldu
6. Elo Satranç Turnuvasında ödüller sahiplerini buldu

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Türkiye Satranç Federasyonu, Fenerbahçeliler Derneği, Menteşe, Muğla, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 6. Elo Satranç Turnuvasında ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika


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