Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Premier Lig devi Chelsea, sansasyonel bir transfere imza attı.
Chelsea, Alman devi Borussia Dortmund'da forma giyen eski yıldızı Jamie Bynoe-Gittens'i kadrosuna kattığını açıkladı. İngiliz devi, bu transfer için Alman kulübüne 54 milyon euro bonservis ve 6 milyon euro bonus ödeyecek.
Chelsea altyapısında forma giyen ve 2012 yılında Londra ekibinden ayrılan Bynoe-Gittens, bu transferle birlikte 13 yıl aranın ardından tekrardan yuvasına döndü.
Geride kalan sezonda Borussia Dortmund formasıyla 49 maça çıkan 20 yaşındaki İngiliz sol kanat oyuncusu 12 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › 60 milyon euroluk transfer! Jamie Bynoe-Gittens yuvaya geri döndü - Son Dakika
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