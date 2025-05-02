60. Türkiye Bisiklet Turu\'nda Kolombiya Zaferi

(İZMİR) - 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na bir günlük yağış engelinin ardından 156 kilometrelik olan Selçuk (İsabey) - Selçuk (Meryem Ana) etabıyla devam edildi. Yarışı 3 saat 32 dakika 55 saniye ile XDS Astana Takımından Harold Lopez Granizo kazandı. Genel klasman lideri Wout Poels ise liderlikteki konumunu korudu.

Amerika, Belçika, Çin, Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya, Kazakistan, Malezya, Norveç, Polonya ve Türkiye'den katılan dünya bisikletinin güçlü isimleri ve genç yıldızları, Meryemana Müzesi'ne en önde ulaşmak için Selçuk merkezden start aldı. Yarışın startını Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, İzmir Gençlik ve Spor Şube Müdürü Enver Yılmaz, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz, Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat ve Selçuk Gençlik ve Spor ilçe müdürü Hüseyin Kılınç'ın verdi.

Kolombiyalı yarışçı birinci oldu

144 yarışçı, yüzlerce yıllık geçmişini günümüze taşıyan Şirince Köyü'nün güzellikleri arasından geçerek, Meryemana'ya ulaştı. Etap galibiyetini son kısımdaki atağı sonrasında XDS Astana Takımından Harold Lopez Granizo 3 saat 32 dakika 55 saniye ile kazandı. Ekvatorlu sporcunun ardından gelen takım arkadaşı ve genel klasman lideri Wout Poels ise liderlikteki konumunu ve yarınki etapta da turkuaz mayoyu giyme hakkını korudu. Etabın üçüncüsü ise Uno-X Mobility takımından Norveçli Johannes Kulset oldu.

Yedinci günde Selçuk -Çeşmearasındaki 144,2 Km kat edilecek

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda yedinci güne gelindi. Sporcular yarın 144,2 kilometrelik Selçuk- Çeşme etabında yarışacak. Yarış pazar günü İzmir Karşıyaka'daki Bostanlı iskelesinde bitecek sekizinci etap ile sona erecek.