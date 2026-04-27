Üye Girişi
Son Dakika Logo

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 2. gününü Tom Crabbe kazandı

27.04.2026 17:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 152.8 kilometrelik Aydın - Marmaris etabını Team Flanders-Baloise takımından Tom Crabbe, 3 saat 35 dakika 33 ile kazanıp üst üste ikinci zaferini elde etti. Crabbe, ilk etapta da kazanmış ve böylece Türkiye Turu'nun 2007 senesinden beri en genç etap galibi olmuştu. TUR'da yarın genel klasman birinciliğini etkileyecek kraliçe etabı olarak adlandırılan 133.7 kilometrelik Marmaris - Kıran tırmanışı koşulacak. Turkuaz mayoyu Team Flanders- Baloise takımından Tom Crabbe giyecek. Marmaris'teki finişte Alpecin-Premier Tech takımından Sente Sentjens, üçüncü ise Burgos Burpellet BH takımından Meksikalı Cesar Macas oldu.

TUR'da ilk kez Aydın'dan start verildi

Çeşme - Selçuk etabında tekerlek farkıyla dördüncü olan Ramazan Yılmaz'ın bu başarısı Türk Takımları arasında büyük sükse ve moral oldu. 21 yaşındaki Ramazan Yılmaz, Brüksel'de katıldığı pist yarışından sonra ayağının tozuyla Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na gelerek pedal basmaya başladı. Ramazan'ın bu sonucu alması 2018'de Marmaris finişinde Ahmet Örken'in 5. oluşundan bu yana en iyi sonuç olarak gösterildi. 157 bisikletçi yarış tarihinde ilk kez Aydın'dan start aldı. Bu yıl Marmaris 28'inci kez TUR rotasında yer alarak erişilmesi kolay olmayan bir finiş etabına daha ev sahipliği yaptı.

Turkuaz mayoyu Crabbe giydi

Damalı bayrağın sallanması sırasında Aydın Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, Aydın İl Emniyet Müdür Yardımcısı Satılmış Karakaya, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz, Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat, hazır bulundu. 12.46'da gerçek start öncesi Çeşme - Selçuk etabının birincisi olan Tom Crabbe'nin Turkuaz mayoyu giymesinden sonra pedallar dönmeye başladı.

Kaan Özkalbim puanı kaptı

Kaçış grubundaki bisikletçi Kaan Özkalbim beyaz mayoyu hedefliyor. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na dördüncü defa katıldığını söyleyen Spor Toto takımının sporcusu Kaan Özkalbim bu sabahki yarış öncesinde "Tek hedefim beyaz mayo için puan almak. Bu yüzden kaçış grubunu kovalayacağım" dedi. İzmirli bisikletçi bunu başardı ve Türkiye Güzellikleri sprint çizgisini üçüncü sırada geçti.

Dördüncülük Ramazan'ı kesmedi

Ramazan Yılmaz, dün 4. olarak, Ahmet Örken'in 2018'de Marmaris'te, burada, 5. gelmesinden bu yana TUR'Un bir etabında ilk 5'e giren ilk Türk bisikletçi oldu. Konya Büyükşehir Belediyesi sporcusu "Bu derece benim için yeterli değil, tek isteğim bir etabı kazanmak" dedi.

Tom Crabbe: "Bu zaferin keyfini çıkaracağım"

61. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda ilk günün galibi Belçikalı sporcu Tom Crabbe, Aydın-Marmaris etabını da kazanarak duble yaptı. Böylesine bir başarı kazandığı içi çok mutlu olduğunu söyleyen Team Flanders-Baloise sporcusui "Annem ve babam da Marmaris'te. Hem tatil yapmak hem de yarışı seyretmek için buradalar. 20 yaşında böylesine bir yarış kazandığım için çok mutluyum. Aileme de bu gururu yaşattığım için ayrıca sevinçliyim. Bugünkü etabın daha zor olacağını biliyordum. Geriden geldim ama öndekileri yakalamayı başardım. Bu akşam takım arkadaşlarımla bu zaferi kutlamak çok keyifli olacak. Belçika'daki yarışlarda olduğu gibi burada da kazanmak kendime olan güvenimi artırıyor" dedi.

Crabbe, Türkiye Turu'nda birçok etap zaferine imza atmış olan Mark Cavendish, Sam Bennet ve Andre Griepel gibi isimleri geçme hedefinin olup olmadığı sorusuna ise, "Burada iki etap kazandım, diğerlerini de kazanmalıyım diye kendimi strese sokmak istemiyorum. Turkuaz Mayo'yu taşımaktan dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Gözler Kraliçe etapta

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 3. gününde Marmaris - Kıran arasında 133.7 kilometrelik tırmanış etabı koşulacak. Sprinterlerin pek hoşlanmadığı, ancak tırmanış sporcuların klasını ve dayanıklılığını ortaya koyacak bu kraliçe etabını kazanan sporcu, Genel Klasman birinciliği yolunda önemli bir zafer elde etmiş olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Marmaris, Aydın, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 18:36:24. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.