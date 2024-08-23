65 yaşında spor parkurunda gençlere taş çıkarttı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

65 yaşında spor parkurunda gençlere taş çıkarttı

Geniş Video İzle

Rizeli 65 yaşındaki İlknur Emniyet, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu parkurunda yarışarak gençlere taş çıkarttı. Emniyet, parkuru 84 saniye ile tamamladı ve sınavı yapan hocalar tarafından alkışlandı.

23.08.2024 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- 65 yaşında spor parkurunda gençlere taş çıkarttı

RİZE - Rizeli 65 yaşındaki İlknur Emniyet, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu parkurunda yarışarak gençlere taş çıkarttı.

Rizeli 65 yaşındaki İlknur Emniyet, hayallini gerçekleştirdi ve BESYO parkurunda yarıştı. Bu yıl hayalini gerçekleştirmek üzere Temel Yeterlilik Testi sınavına giren Emniyet, BESYO parkuruna girmeye hak kazandı. Büyük bir heyecan yaşayan Emniyet, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde BESYO parkuruna çıktı. Parkura çıkan Emniyet, parkuru 84 saniye ile tamamladı. Parkurun sonunda sınavı yapan hocalar, Emniyet'i ayakta alkışladı. Emniyet, BESYO parkuruna çıkmanın hayali olduğunu, üniversiteyi kazanamasa bile hayalini gerçekleştirmiş olduğunu ifade etti.

"Yine bir ilki başardım"

Yaşına göre parkurun zor olduğunu, üniversiteyi kazanamasa da sınava girip hayalini gerçekleştirdiğini belirten İlknur Emniyet, "Yıllar önce hayallerimi gerçekleştirememiştim. Bugün inşallah gerçekleşecek. BESYO sınavlarına girmeye karar verdim. Çocuklarım sporcu. İmkansızlıklar nedeniyle bir türlü girememiştim. Şimdi sınava girmeye hak kazandım ve geldim. Kazanamazsam bile hayalimi gerçekleştirmiş oldum. Basit görünse de zorlu bir parkurdu yaşıma göre. Hayallerimi gerçekleştirdim. Çok da güzel oldu. Bütün hocalar beni alkışladı. Çok mutluyum. Yavaş yavaş yaptım fazla koşmadım. Orada olmak çok güzeldi. Toplar çok hafif geldi bana. Yine bir ilki başardım. Ben böyle yaşıyorum. Rize'de hentbolda ilktim. Bayanlara öncü olmak için rafting yaptım. Ondan sonra gençler devam etti. Heyecan yapmasınlar. 65 yaşındayım heyecan yaptım" ifadelerini kullandı.

65 yaşında spor parkurunda gençlere taş çıkarttı
Kaynak: İHA

Rize, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor 65 yaşında spor parkurunda gençlere taş çıkarttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:54 SPK’dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in “istifa“ iddiasına inceleme SPK'dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in "istifa" iddiasına inceleme
00:34 Almanya’nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var Almanya'nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
22:46 İletişim Başkanlığı paylaştı İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler
21:26 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
10:53 Nepal’de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu 14 kişi öldü Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
10:48 Bomba iddia Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek
10:31 Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi
10:29 Maça damga vurmuştu Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray’a neden penaltı verdiğini açıkladı Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı
10:24 Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 02:35:41. #1.11#
SON DAKİKA: 65 yaşında spor parkurunda gençlere taş çıkarttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement