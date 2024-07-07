663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri\'nde başpehlivanlık mücadelesi başladı

Spor

Edirne'de bu yıl 663.'sü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin dördüncü günü, dün rakiplerini yenerek adını üst tura yazdıran pehlivanların müsabakalarıyla başladı. Bugün başpehlivanlık güreşlerinde çeyrek final, yarı final ve final heyecanı yaşanacak.

663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde heyecan tozkoparan pehlivanların güreşleriyle başladı. Sabahın erken saatlerinde Edirne Sarayiçi Er Meydanı'na gelen pehlivanlar, kule hakemlerinin çağrısıyla hazırlıklarını tamamladı. Pehlivanlar yağlanmanın ardından rakipleriyle kol bağladı.

Kule hakemlerinin çağrısıyla kuralarını çekecek olan başpehlivanlar, hazırlıkların tamamlanmasının ardından dualı çayıra çıkacak. Kırkpınar'da bu gün 8 başpehlivan kol bağlayacak.

Bugün başpehlivanlık güreşlerinde çeyrek final, yarı final ve final heyecanı yaşanacak - EDİRNE