663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık mücadelesi başladı - Son Dakika
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663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık mücadelesi başladı

663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri\'nde başpehlivanlık mücadelesi başladı

Edirne'de düzenlenen 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin dördüncü gününde, rakiplerini yenerek üst tura çıkan pehlivanlar mücadele etmeye başladı. Bugün çeyrek final, yarı final ve final maçları heyecanı yaşanacak.

07.07.2024 10:54
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Edirne'de bu yıl 663.'sü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin dördüncü günü, dün rakiplerini yenerek adını üst tura yazdıran pehlivanların müsabakalarıyla başladı. Bugün başpehlivanlık güreşlerinde çeyrek final, yarı final ve final heyecanı yaşanacak.

663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde heyecan tozkoparan pehlivanların güreşleriyle başladı. Sabahın erken saatlerinde Edirne Sarayiçi Er Meydanı'na gelen pehlivanlar, kule hakemlerinin çağrısıyla hazırlıklarını tamamladı. Pehlivanlar yağlanmanın ardından rakipleriyle kol bağladı.

Kule hakemlerinin çağrısıyla kuralarını çekecek olan başpehlivanlar, hazırlıkların tamamlanmasının ardından dualı çayıra çıkacak. Kırkpınar'da bu gün 8 başpehlivan kol bağlayacak.

Bugün başpehlivanlık güreşlerinde çeyrek final, yarı final ve final heyecanı yaşanacak - EDİRNE

Kaynak: İHA

Edirne, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık mücadelesi başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık mücadelesi başladı - Son Dakika
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