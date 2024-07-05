663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Edirne'de Başladı - Son Dakika
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Spor

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Edirne'de Başladı

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi açılış töreni Edirne'de gerçekleştirildi. Törende konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırkpınar'ın önemine vurgu yaparak, bu değeri gelecek nesillere aktarmak için çaba göstereceklerini belirtti. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ise bu yılın en güzel Kırkpınar'ının yaşanacağını söyledi. Organizasyon, küçük orta ve küçük boyda mücadelelerle devam edecek.

05.07.2024 18:35
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663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi açılış töreni Edirne'de gerçekleştirildi.

Sarayiçi Er Meydanı'ndaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kırkpınar Marşı'nın da seslendirildiği törende, geçen yılın başpehlivanı Antalyalı Yusuf Can Zeybek, göndere bayrak çekti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, her şehrin bir bayramı olduğunu Edirne'nin de her kente nasip olmayacak bayramının "Kırkpınar" olduğunu söyledi.

663. yıldır geleneği sürdürmenin onurunun yaşandığını ifade eden Vali Sezer, "Bugüne kadar yağlı güreşlerin yaşatılmasına emek veren, dualarla, milli ve manevi değerleri bugüne taşıyan rahmete kavuşan pehlivanlarımızı rahmetle, minnetle anıyoruz. Bundan sonra da bu değeri gelecek nesillere aktarmak için çaba göstereceğimizi bilmenizi istiyorum." dedi.

Yunus Sezer, Sarayiçi Er Meydanı'nda pehlivanlar güreşirken sadece tribünlerdeki güreş seyircisinin değil ekranları başında izleyen 86 milyonun yüreğinin çarptığını ifade etti.

Pehlivanlara başarı dileyen, organizasyona emeği geçenlere, destek olanlara teşekkür eden Vali Sezer, "Bundan sonraki güreşler bugünden daha güzel olur." dedi.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da Kırkpınar'ın "yağlı güreşlerin olimpiyatı" olduğunu söyledi.

Asırlardır süren, Türk'ün ata sporunu yaşatmanın büyük mutluluğunu yaşadıklarının altını çizen Akın, "Evladını, torununu alıp dualı çayıra gelen fedakar seyircilerimize minnettarım." diye konuştu.

Kendilerini yalnız bırakmadıkları için güreş seyircisine, organizasyona emeği geçenlere teşekkür eden Akın, Kırkpınar'ın yiğitlik, dostluk, kardeşlik, saygı, güreşlerin zirvesi demek olduğunu ifade etti.

İbrahim Türkiş: "Son 40 yılın en güzel Kırkpınar'ı yaşanacak"

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş de 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne erişmenin onurunun yaşandığını söyledi.

Yeni konseptiyle çok güzel güreşler gerçekleşeceğini aktaran Türkiş, "Son 40 yılın en güzel Kırkpınar'ı yaşanacak, gerçek güreşe doyacağız." dedi.

Kırkpınar'da 15 yıl güreş ağalığı yapan, 4 altın kemerli Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim ise ata sporuna 15 yıl hizmet etmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Başarılı bir Kırkpınar'ın geçmesini dileyen Selim, "Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu Türkiye'yi sevene, ne mutlu Türk vatandaşı olmaktan gurur duyana. Ata sporunu seviyorum, sevdireceğim. Edirne çok farklı bir yer, Edirne er meydanının ev sahibi. Pehlivanlarımızdan aslanlar gibi güreş yapmalarını istiyorum, başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından pehlivanların yanı sıra Kırkpınar'da görevli hakem, cazgır, davul zurna ekibinin bulunduğu kortej, Edirne Belediyesi Bandosu'nun çaldığı Mehter Marşı eşliğinde tribünleri dolaştı.

Kortej geçişinden sonra davul zurna ekibi mini bir gösteri yaptı.

Törene CHP Edirne Milletvekilleri Ahmet Baran Yazgan ve Ediz Ün, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, kent protokolü ve güreş severler katıldı.

Organizasyon küçük orta küçük boyda mücadelelerle devam ediyor.

Bugün yapılacak güreşlerde başpehlivan boyu hariç diğer boylarda güreşçi sayısı 32'ye indirilecek.

Kaynak: AA

İbrahim Türkiş, Yunus Sezer, Türkiye, Edirne, Kültür, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Edirne'de Başladı - Son Dakika

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