663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri\'nde İkinci Gün Sonu

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci gün müsabakaları Edirne'de sona erdi.
Kırkpınar'ın ikinci gününde başpehlivanlık boyu hariç diğer boylarda 812 pehlivan kıran kırana mücadeleler sergiledi.
Er Meydanı'nda rakiplerinin sırtını yere getiren pehlivanlar, kendi boylarında ilk 32'ye kalma başarısı gösterdi.
Bu yıl format değişikliği nedeniyle organizasyon alışılagelmişin dışında dün başpehlivanlık ön eleme güreşleriyle başlamıştı.
Kırkpınar'ın üçüncü gün müsabakaları yarın minik ve teşvik boyundaki pehlivanların güreşleriyle saat 09.30'da start alacak.
Baş boyunda ilk tur mücadeleleri de yarın yapılacak.
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