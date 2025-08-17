664. Tarihi Yağlı Pehlivan Güreşleri Domaniç\'te Coşkuyla Gerçekleşti

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde düzenlenen 664. Tarihi Yağlı Pehlivan Güreşleri, renkli görüntülere sahne oldu. Bu yılın başpehlivanı Nedim Gürel olurken, güreş ağalığını 1 milyon lira ile önceki ağa İsmail Akgüneş kazandı.

Domaniç Er Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyonda yaklaşık 300 pehlivan, baş, başaltı, büyük orta, küçük orta, deste büyük, deste küçük, tozkoparan ve minikler kategorilerinde kıyasıya mücadele etti.

Final müsabakası ise başpehlivan Nedim Gürel ile Ali Gürbüz arasında kıran kırana geçti. Gürel'in galip geldiği müsabakada ikinci Ali Gürbüz olurken, üçüncülüğü Arif Akın ile Feyzullah Aktürk paylaştı. Başaltı kategorisinde ise Bekir Can Özturgut birinci, Gürkan Balcı ikinci, Rıza Durmuş ve İlker Durmuş üçüncü oldu.

Domaniç Belediyesi ve güreş ağası iş birliğinde düzenlenen güreşlere, çevre il ve ilçelerin belediye başkanları, Kütahya protokolü ve çok sayıda güreşsever katıldı. Organizasyon, bir gün önceden belediye önünde Yörük Kızı Fatoş Kadıoğlu konseriyle başladı, ikinci gün ise Kutay Türk Savaş Sanatları Gösteri Ekibi'nin gösterisiyle devam etti.

Coşkulu kalabalık saatlerce er meydanından ayrılmayarak güreşleri ve gösterileri büyük ilgiyle izlerken, belediye ve güreş ağası da izleyicilere çeşitli ikramlarda bulundu.

Kütahya Vali Yardımcısı Burhanettin Yavaşi, yaptığı konuşmada Domaniç'in sadece doğal güzellikleriyle değil, tarihi ve kültürel miraslarıyla da öne çıktığını belirterek, "Bu kalabalık, güreş geleneğinin gelecekte de yaşayacağının göstergesidir" dedi.

Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal ise Osmanlı'nın kuruluş toprakları olan Domaniç'in önemine dikkat çekerek, "Bu er meydanı sadece sporun değil, tarihin ve kültürün de yaşatıldığı bir alandır" ifadelerini kullandı.

Yeniden güreş ağası seçilen İsmail Akgüneş de yaptığı konuşmada, "Ata sporuna sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum. Bu geleneği yaşatmanın gururunu taşıyoruz" dedi. - KÜTAHYA