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68 Aksaray Belediyespor Karaman FK'ya 2-0 mağlup oldu - Son Dakika
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68 Aksaray Belediyespor Karaman FK'ya 2-0 mağlup oldu

68 Aksaray Belediyespor Karaman FK\'ya 2-0 mağlup oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 24. haftasında 68 Aksaray Belediyespor, Karaman FK'ya 2-0 yenildi. Maçta Anıl Gözütok ve Oktay Balcı'nın attığı gollerle Karaman FK galip geldi.

04.02.2024 17:49  Güncelleme: 17:52
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 24. haftasında 68 Aksaray Belediyespor konuk ettiği Karaman FK'ya 2-0 mağlup oldu.

Hakemler: Burak Demirkıran, Faruk Yağlı, Yahya Kemal Yurtbilir

68 Aksaray Belediyespor: Emre Satılmış, Yasin Abdioğlu, Hakan Özkan, Emrah Taysı, Recep Türköz (Fatih Somuncu dk. 46), Doğan Ateş, Atamer Bilgin (Halil İbrahim Tuna dk. 74), Uğur Aygören, Ali Kuçik (Üstün Bilgi dk. 80), Ercan Yazıcı, Osman Bayrak (Cengiz Ötkün dk. 46)

Karaman FK: Hayrullah Mert Akyüz, Alper Tursun, Mete Yıldız, Ahmet Furkan Özcan, Artun Akçakın (Oktay Balcı dk. 70), İbrahim Can Köse (Ata Berk Karababa dk. 81), Anıl Gözütok (Polat Abay dk. 81), Erdem Dikbasan, Anıl Batın Aydın, Ömer Faruk Gümüş (Yılmaz Daler dk. 70), Berkan Burak Turan (Kadir Kaan Yurdakul dk. 61)

Goller: Anıl Gözütok (dk. 40), Oktay Balcı (dk. 79) (Karaman FK)

Sarı kartlar: Hakan Özkan (Aksaray Belediyespor), Berkan Burak Turan (Karaman FK) - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 68 Aksaray Belediyespor Karaman FK'ya 2-0 mağlup oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 68 Aksaray Belediyespor Karaman FK'ya 2-0 mağlup oldu - Son Dakika
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