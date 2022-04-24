7'den 70'e herkes sokağa döküldü, şehir yeşil-siyaha büründü - Son Dakika
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7'den 70'e herkes sokağa döküldü, şehir yeşil-siyaha büründü

24.04.2022 23:48

- 7'den 70'e herkes sokağa döküldü, şehir yeşil-siyaha büründü Sakarya'da şampiyonluk kutlamaları devam ediyor 11 senenin ardından Sakaryaspor, şampiyonluğu garantilerken taraftarın sevinci ise dur durak bilmiyor.

- 7'den 70'e herkes sokağa döküldü, şehir yeşil-siyaha büründü

Sakarya'da şampiyonluk kutlamaları devam ediyor

SAKARYA - 11 senenin ardından Sakaryaspor, şampiyonluğu garantilerken taraftarın sevinci ise dur durak bilmiyor. 7'den 70'e herkesin sokağa döküldüğü şehir adeta yeşil-siyaha büründü.

11 senenin ardından 1. Lig özlemini Serik Belediyespor deplasmanında sonlandıran Sakaryaspor şampiyonluğu garantiledi. Antalya'dan dönüş yoluna geçen yeşil-siyahlı takım şehre şampiyonlukla dönerken taraftarda bayram havasına büründü. Cadde ve sokakları Sakaryaspor bayraklarıyla donatan vatandaşlar, bayrak, meşale ve tezahüratlarla yürüdü. 7'den 70'e herkesin kutladığı şampiyonluk için rota Rüstemler Tesisi'ne çevrildi.

7'den 70'e herkes sokağa döküldü, şehir yeşil-siyaha büründü
7'den 70'e herkes sokağa döküldü, şehir yeşil-siyaha büründü
7'den 70'e herkes sokağa döküldü, şehir yeşil-siyaha büründü
7'den 70'e herkes sokağa döküldü, şehir yeşil-siyaha büründü
7'den 70'e herkes sokağa döküldü, şehir yeşil-siyaha büründü
7'den 70'e herkes sokağa döküldü, şehir yeşil-siyaha büründü
7'den 70'e herkes sokağa döküldü, şehir yeşil-siyaha büründü

YORUMLAR
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7'den 70'e herkes bu şenlikte eğlendi 7'den 70'e herkes bu şenlikte eğlendi 7'den 70'e herkes bu şenlikte eğlendi 7'den 70'e herkes bu şenlikte eğlendi

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 7'den 70'e herkes sokağa döküldü, şehir yeşil-siyaha büründü - Son Dakika


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