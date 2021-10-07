7 hakemin mesleğine son verilebilir! İşte Kulüpler Birliği toplantısından çıkan 3 kritik madde
07.10.2021 16:20
Kulüpler Birliği, MHK'da radikal değişiklikler için harekete geçti. Dün yapılan toplantıdan sonra Ağaoğlu yaptığı açıklamada, TFF Başkanı Nihat Özdemir'le görüşüleceğini söylemişti. Kulüpler Birliği'nin Özdemir'e sunacağı 3 maddelik taslakta, sezon sonunda 7 hakemin mesleğine son verilmesi talebi en dikkat çeken madde oldu.
MHK gündemiyle toplanan Kulüpler Birliği'nin aldığı kararlarla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. TFF Başkanı Nihat Özdemir'le yapılacak görüşmede, hakem kararları ve MHK'nın yapısının masaya yatırılacağı öğrenilirken, 3 maddelik bir taslak sunulacak.
HAKEM ATAMASI TÜM ÜYELERİN BELİRLEMESİ İLE YAPILSIN
Sabah'ın haberine göre; Kulüpler Birliği'nin masasındaki taslak ortaya çıktı. 3 maddeden oluşan taslak şöyle:
- MHK içerisinde bir değişime gidilsin, sürekli başkan değişimi bir sonuç getirmiyor, MHK kendi içerisinde köklü bir çözüm bulsun.
- Nihai çözüm bulunana kadar MHK'nın hakem atama sistemi olan üçlü hakem atama yerine tüm üyelerin belirlemesi ile hakem ataması yapılsın. (Üçlü hakem atamasına göre; hakem görevlendirmelerini sadece 3 MHK üyesi yapıyor)
- Sezon sonu itibariyle içerlerinde üst düzey hakemlerin de yer aldığı 7 hakemin, hakemliğine son verilsin.
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