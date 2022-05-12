7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası, yarın İstanbul'da başlayacak - Son Dakika
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7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası, yarın İstanbul'da başlayacak

12.05.2022 11:11
7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası, yarın İstanbul'da başlayacak

Türkiye Kick Boks Federasyonunun faaliyet programında yer alan 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası, yarın İstanbul'da başlayacak.

Türkiye Kick Boks Federasyonunun faaliyet programında yer alan 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası, yarın İstanbul'da başlayacak.

İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek organizasyon, 15 Mayıs Pazar gününe kadar sürecek. Dünya Kupası'na 45 ülkeden 3216 sporcu katılacak. Hakem, antrenör ve federasyon yetkilileriyle birlikte katılım sayısı 4 bini geçecek. Türkiye'yi 81 ilden,1700 sporcu temsil edecek.

Minikler, yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar kategorisinde gerçekleşecek organizasyon 7 branşta (3 ring, 3 tatami, 1 kreatif form) yapılacak.

İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 8 bin metrekarelik alana 14 tatami, 10 adet de ring kuruldu. Dünya Kupası'nı izlemek isteyen sporseverler ücretsiz bir şekilde salondan takip edebilecek.

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Dünya Kupası, Kick Boks, İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası, yarın İstanbul'da başlayacak - Son Dakika


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