70 okula daha basketbol ve voleybol sahası yapılacak - Son Dakika
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70 okula daha basketbol ve voleybol sahası yapılacak

05.06.2022 09:28
70 okula daha basketbol ve voleybol sahası yapılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Potasız Okul Kalmasın" projesi çerçevesinde 70 okula daha basketbol ve voleybol sahası yapacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Potasız Okul Kalmasın" projesi çerçevesinde 70 okula daha basketbol ve voleybol sahası yapacak.

Proje çerçevesinde çalışmalara başlayan ekipler, bahçesine asfalt serimi gerçekleştirdiği okullara iki pota ve voleybol seti monte etmeye başladı. Okullarda yeni basketbol ve voleybol sahalarının hizmete girmeye başlamasıyla öğrencilerin spor coşkusu daha da arttı. 2021 yılı içerisinde 98 okul, "Potasız Okul Kalmasın" projesi çerçevesinde basketbol ve voleybol sahasına kavuşmuştu. Büyükşehir bu yıl içerisinde ise 70 okulda imalat yapacak. Böylece projenin hayata geçmesinden bu yana Kocaeli genelinde basketbol ve voleybol sahası kurulan okul sayısı 571'e ulaşacak. - KOCAELİ

70 okula daha basketbol ve voleybol sahası yapılacak
70 okula daha basketbol ve voleybol sahası yapılacak
70 okula daha basketbol ve voleybol sahası yapılacak

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Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, basketbol, voleybol, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 70 okula daha basketbol ve voleybol sahası yapılacak - Son Dakika

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