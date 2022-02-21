Üye Girişi
73. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası başladı - Son Dakika

73. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası başladı

21.02.2022 23:38
73. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası başladı

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 73. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası başladı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 73. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası başladı.

Türkiye Boks Federasyondan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın ilk gününde ringe çıkan milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 52 kiloda Belaruslu Yuliya Apanasovich ile karşılaştı.

Olimpiyat ikincisi Buse Naz Çakıroğlu, ilk maçında Belaruslu rakibini 5-0 mağlup etti.

Turnuvada Türkiye'yi, Buse Naz'ın yanı sıra kadınlar 63 kiloda Esra Yıldız, 70 kiloda ise olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli temsil ediyor.

YORUMLAR
500
73. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası başladı 73. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası başladı Bulgaristan'da çocuklar, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Sekizkök'e sürpriz yaptı Bulgaristan'da çocuklar, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Sekizkök'e sürpriz yaptı Genç Erkekler Türkiye Boks şampiyonları belli oldu Genç Erkekler Türkiye Boks şampiyonları belli oldu

Buse Naz Çakıroğlu, Bulgaristan, Türkiye, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 73. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası başladı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
23:24 Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! Katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da tutuklandı
23:22 Vladimir Putin'in önemli konuşmasından dikkat çeken Osmanlı ve Türkiye ayrıntısı
23:15 Yayıncı kuruluş yayını kesti! Göztepe taraftarı tribünden atlayıp hakemin üzerine koştu
22:48 İrfan Can deliye döndü! Maçın ardından Mohamed'e saldırdı
22:32 Galatasaray'dan mucizevi geri dönüş! 36 yaşındaki Gomis, galibiyeti getirdi
22:24 Son Dakika: Putin'den önemli açıklama: Ülkelere SSCB'den ayrılma hakkı vermek, temeline döşenen bir mayındı
22:08 Galatasaray galibiyet hasretini dindirdi! Göztepe'yi deplasmanda 3-2 yendi
22:05 Son Dakika: Putin, Ukrayna'yı kameralar karşısında tehdit etti: Onlara gerçek "dekomünizasyonun" ne olduğunu göstermeye hazırız
21:33 Son Dakika: Putin'den kritik Donbas açıklaması: Ukrayna, Rusya için tarihin bir parçasıdır
21:08 Taşıt kredileri için limit değişikliği yapıldı! İşte belirlenen yeni oranlar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 23:45:14. #1.12#
SON DAKİKA: 73. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement