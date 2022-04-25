73 yaşındaki 'Demir adam'a özel ödül - Son Dakika
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73 yaşındaki 'Demir adam'a özel ödül

25.04.2022 11:53
73 yaşındaki 'Demir adam'a özel ödül

Bodrum'da, "Rekabetin cinsiyeti mi olur?

Bodrum'da, "Rekabetin cinsiyeti mi olur?" sloganıyla bu yıl ikinci kez düzenlenen "Man&Woman Challenge" triatlon yarışlarına katılan Antalyalı 73 yaşındaki 'demir adam' Ali Bıdı, 70+ yaş kategorisinde rakip bulamayınca, '70 yaş erkekler özel ödülü' aldı. Bıdı, ödülünü Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın elinden aldı.

Muğla Valiliği ve Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen ve 'Rekabetin cinsiyeti mi olur?' sloganıyla yapılan 'Man&Woman Challenge' triatlon yarışları Bodrum'da sona erdi. Yarışlara 7 ülke 22 şehirden yaklaşık 500 sporcu katılırken, yarışçılar kuvvet ve dayanıklılık gerektiren; yüzme, bisiklet ve koşu olmak üzere 3 ayrı parkurda kıyasıya mücadele etti. 1,2 kilometre yüzme, 60 kilometre bisiklet, ardından da 15 kilometre koşu etabı renkli görüntülere sahne oldu.

Torba Mahallesi ile Güvercinlik Mahallesi arasında bisiklete binen yarışçılar, ormanlık alandan zorlu ve bir o kadar güzel manzaraya sahip parkuru geçti. Antalya'dan yarışlara katılan ve Türkiye'nin 'Demir Adam' olarak tanıdığı 73 yaşındaki iş insanı ve milli sporcu Ali Bıdı, 70+ yaş kategorisinde rakip bulamadı. Ancak, yarışa katılan Ali Bıdı, 6 saat olarak belirlenen yüzme, bisiklet ve koşu etaplarını 5 saat 30 dakikada bitirmeyi başardı. Bıdı, son yılların en zorlu yarışını başarılı bir sonuçla bitirmenin sevincini yaşadı.

Yarışlar sonunda dereceye girenlere, Kaynar mevkisinde bir otelin bahçesinde düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ (ANFAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı'ya '70 yaş erkekler özel ödülü' verildi. Bıdı ödülünü Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın elinden aldı. Başkan Aras, bıdı ile birlikte birincilik kürsüsüne çıkarak objektiflere poz verdi. - ANTALYA

73 yaşındaki 'Demir adam'a özel ödül
73 yaşındaki 'Demir adam'a özel ödül
73 yaşındaki 'Demir adam'a özel ödül
73 yaşındaki 'Demir adam'a özel ödül
73 yaşındaki 'Demir adam'a özel ödül
73 yaşındaki 'Demir adam'a özel ödül
73 yaşındaki 'Demir adam'a özel ödül

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Bodrum Belediyesi'nin Düzenlediği İftara Binlerce Kişi Katıldı Bodrum Belediyesi'nin Düzenlediği İftara Binlerce Kişi Katıldı Bodrum Man & Woman Challenge Triatlon Yarışı Başladı Bodrum Man & Woman Challenge Triatlon Yarışı Başladı

Ahmet Aras, Bisiklet, Bodrum, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 73 yaşındaki 'Demir adam'a özel ödül - Son Dakika


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