74. Yusufeli Geleneksek Güreşleri Sona Erdi - Son Dakika
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Spor

74. Yusufeli Geleneksek Güreşleri Sona Erdi

74. Yusufeli Geleneksek Güreşleri Sona Erdi

Yusufeli'nde düzenlenen güreşlerde Alperen Tokgöz başpehlivan oldu, 493 sporcu mücadele etti.

27.10.2024 20:16
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Artvin'in Yusufeli ilçesinde düzenlenen "74. Yusufeli Geleneksek Karakucak Güreşleri" sona erdi.

Yusufeli Belediyesi tarafından Güreş Meydanı'nda ata sporu karakucak güreşlerini yaşatmak ve genç nesillere sevdirmek amacıyla organize edilen güreşlere İran ve Türkiye'nin farklı illerinden 493 sporcu katıldı.

Minikler, yıldızlar ve büyükler kategorisinde 18 sıklette gerçekleştirilen güreşlerde, dereceye giren sporculara toplamda 350 bin lira para ödülü dağıtıldı.

Zorlu eşleşmelere sahne olan 74. Yusufeli Geleneksek Karakucak Güreşleri'nin başpehlivanı Alperen Tokgöz oldu.

Minikler kategorisinde 30 kiloda Samet Seçkin, 35 kiloda Utku Söğütlü, 40 kiloda Hamza Çetin, 45 kiloda Ali Dinç, 50 kiloda ise Tunahan Polat birinciliğe ulaştı.

Yıldızlar kategorisinde 55 kiloda Mertcan Çiçek, 60 kiloda Harun Kaplan, 65 kiloda Hamza Yerlikaya, 70 kiloda Furkan Kara, 75 kiloda İsmail Binici, 80 kiloda ise Gökhan Yıldırım, rakiplerine üstünlük kurarak birincilik kürsüsüne çıktı.

Büyükler kategorisinde ise 60 kiloda Yusuf Demir, 65 kiloda Emrah Osmanoğlu, 70 kiloda Rahman Rahimpur, 75 kiloda Ferhat Kılıç, 80 kiloda İsa Demir, 90 kiloda da Osman Göçen birinciliği elde etti.

Yusufeli Belediye Başkanı Barış Demirci, basın mensuplarına, Yusufeli'nin pehlivanlar diyarı olduğunu söyledi.

İlçede çok sayıda pehlivan yetiştiğine vurgu yapan Demirci, şöyle konuştu:

"74. Yusufeli Geleneksek Karakucak Güreşleri'ne 500'e yakın sporcu katıldı. Bu sporcularımızın arasında Asya, dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonu ile olimpiyatlarda bizleri temsil etmiş güreşçilerimiz var. Türkiye'nin dört bir yanından ve İran'dan sporcular var. Bugün Yusufeli'ne yakışır şekilde güzel bir festival düzenledik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Geleneğimizi yaşatmış olduk."

Güreşlerin başpehlivanı Alperen Tokgöz de Yusufeli'nde doğup büyüdüğünü ve küçük yaştan beri güreşle ilgilendiğini söyledi.

İlk defa Yusufeli'nde şampiyon olduğunu aktaran Alperen Tokgöz, "Burada hep başpehlivanlık hayali kuruyordum. Allah nasip etti. Çok mutluyum. Herkes bana destek oldu. Birbirinden zorlu güreşler yaptım. Allah'a şükür alnımın akıyla çıktım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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