749. Türk Dil Bayramı Koşusu Yapıldı

14.05.2026 15:11
Karaman'da Türk Dil Bayramı kapsamında halk koşusu düzenlendi, dereceye girenlere ödüller verildi.

Karaman'da, 749. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen halk koşusu yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Kemal Kaynaş Stadyumu önünde Karaman Valisi Hayrettin Çiçek'in verdiği startla başlayan koşu Molla Fenari, Kazım Karabekir Paşa ve İsmet Paşa Caddesi güzergahını takip ederek Yunus Emre Camii önünde tamamladı. 15 yaş ve üzeri çok sayıda vatandaşın ilgi gösterdiği koşuda, Türk dili, kültürü ve Yunus Emre'nin manevi mirasına dikkat çekildi. Yarışma sonunda dereceye giren yarışmacılar için ödül töreni düzenlendi. Başarılı olan sporculara ödülleri, Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan ve İl Jandarma Komutanı Osman Saygılı tarafından verildi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

