75 yaşındaki Ali Bıdı, Ordu Triatlon Türkiye Kupası'nda ikinci oldu - Son Dakika
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Spor

75 yaşındaki Ali Bıdı, Ordu Triatlon Türkiye Kupası'nda ikinci oldu

75 yaşındaki Ali Bıdı, Ordu Triatlon Türkiye Kupası\'nda ikinci oldu

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen 2024 Ordu Triatlon Türkiye Kupası sona erdi. 75 yaşındaki Ali Bıdı, zorlu şartlara rağmen şampiyonayı ikinci olarak tamamladı.

02.07.2024 14:46  Güncelleme: 14:51
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Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen, 2024 Ordu Triatlon Türkiye Kupası sona erdi. Demir Adam lakaplı 75 yaşındaki ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, zorlu şartlara rağmen şampiyonayı ikinci olarak bitirdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 5. kez düzenlenen 2024 Ordu Triatlon Türkiye Kupası'na 20 ilden 400 sporcu katıldı. Sporcular, yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarında dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş.'nin (ANFAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı 75 yaşındaki iş insanı Ali Bıdı da zorlu deniz şartlarına rağmen kupa mücadelesini ikincilikle bitirmeyi başardı.

Rakibini kutladı

'Demir Adam' lakaplı Ali Bıdı, denizde 1500 metre yüzdükten sonra 40 kilometre bisiklet sürdü, ardından 10 kilometre koştu. Birinciliği kendi yaş kategorisinde İsviçreli Werner Ammann'a kaptıran Bıdı, rakibini başarısından dolayı kutladı.

İki gün süren Ordu Triatlon Türkiye Kupası, yarışmada dereceye giren triatletlerin ödüllerini almaları ile sonuçlandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 75 yaşındaki Ali Bıdı, Ordu Triatlon Türkiye Kupası'nda ikinci oldu - Son Dakika

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