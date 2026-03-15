Üye Girişi
Son Dakika Logo

76ers, Nets'i Yendi

15.03.2026 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Philadelphia 76ers, Adem Bona'nın katkısıyla Nets'i 104-97 mağlup etti. Quentin Grimes öne çıktı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, milli oyuncu Adem Bona'nın "double-double"a yaklaştığı maçta Brooklyn Nets'i 104-97 mağlup etti.

Play-off mücadelesi veren 76ers, Xfinity Mobile Arena'da ağırladığı Nets karşısında Quentin Grimes'ın 28 sayı, 8 ribaunt, 4 asistlik performansının yardımıyla kazanarak sezonun 36. galibiyetini aldı.

Ev sahibi ekipte Justin Edwards 19 ve VJ Edgecombe 16 sayı kaydetti. Adem Bona ise ilk 5'te başlayıp yaklaşık 33 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 9 sayı, 10 ribaunt, 3 blok, 1 top çalmayla tamamladı.

Bu sezon 50. mağlubiyetini yaşayan Nets'te ise Danny Wolf 15, Josh Minott 14 ve Ben Saraf 12 sayı attı.

Lakers, Doncic'in son saniye basketiyle kazandı

Los Angeles Lakers, Luka Doncic'in uzatma periyodundaki son saniye basketiyle Denver Nuggets'ı 127-125 yendi.

Crypto.com Arena'da oynanan mücadelede Doncic, 30 sayı, 11 ribaunt, 13 asistle "triple-double" yaptı. Üst üste 5 olmak üzere 42. galibiyetine ulaşan Batı Konferansı üçüncüsü Lakers'ta Austin Reaves 32, Marcus Smart 21 ve LeBron James 17 sayı buldu.

Batı Konferansı 6'ncısı Nuggets'ta ise Nikola Jokic, 24 sayı, 16 ribaunt, 14 asistle "triple-double"lık performans sergiledi. Sezonun 27. mağlubiyetini yaşayan konuk takımda Aaron Gordon 27, Tim Hardaway Jr 20 ve Cameron Johnson 18 sayı kaydetti.

Kaynak: AA

Philadelphia, Grimes, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 12:25:03. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.