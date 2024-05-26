İzmir\'de düzenlenen Balkan Atletizm Şampiyonası\'nda Türk sporcular başarılı

Spor

İzmir'de düzenlenen 77. Balkan Atletizm Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları başladı.

İzmir Atatürk Stadı'nda 21 ülkeden 430 sporcunun katıldığı şampiyonada dün 21 branşta dereceye giren sporcular belli oldu. Türk sporcular şimdiye kadar 8 altın, 5 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.

Üç adım atlamada 14.32'lik derecesiyle altın madalyaya uzanan Tuğba Danışmaz, kendisine ait Türkiye rekorunu geliştirdi.