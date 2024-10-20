7Eylü Turgutlu'nun Galibiyet Hasreti Devam Ediyor

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TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta kalan 6 maçta galibiyetle tanışamayan 7Eylül Turgutlu, 7'nci müsabakasında da galip gelemedi. Stadının bakımda olması nedeniyle Kırıkkale FK'yı Uşak'ta ağırlayan kırmızı-siyahlılar, mücadeleden golsüz beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla puanını 2'ye çıkaran 7Eylül Turgutlu ligin dibine demir attı.