7Eylül Turgutlu, Denizlispor'u 4-0 Geçerek Umut Tazeledi

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TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattında yer alan iki Ege ekibi Denizlispor ve 7Eylül Turgutlu, Denizli'de kozlarını paylaştı. 7Eylül Turgutlu sahadan 4-0 galibiyetle ayrılarak umut tazeledi. Konuk takım 6'ncı dakikada Mert ile 1-0 öne geçti. Arda, 30'uncu dakikada farkı ikiye çıkardı: 0-2. İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Turgutlu temsilcisi, 77'de Berat ve 83'te Yunus'la farkı koştu. Bu sonucun ardından Denizlispor 7 puanda kalırken, 7Eylül Turgutlu ise 5 puana yükseldi.