8. Süleymanpaşa Optimist Cup Yarışları Sona Erdi - Son Dakika
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Spor

8. Süleymanpaşa Optimist Cup Yarışları Sona Erdi

8. Süleymanpaşa Optimist Cup Yarışları Sona Erdi

Terkirdağ'da düzenlenen 8. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları sona erdi. Türkiye Yelken Federasyonu, Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü işbirliğinde düzenlenen yarışlara 9 ülkeden 29 kulüp ve 185 sporcu katıldı. Dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

05.09.2024 21:49
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Terkirdağ'da düzenlenen 8. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları sona erdi.

Türkiye Yelken Federasyonu, Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü işbirliğinde 9 ülkeden 29 kulüp ve 185 sporcunun katıldığı organizasyonun kapanışı nedeniyle Rumeli İskelesi'nde tören düzenlendi.

Süleymanpaşa Belediye Başkan Vekili Ünal Durgut yaptığı konuşmada, yelken sporuna gönül veren herkesin Tekirdağ'da bir araya geldiğini söyledi.

Tekirdağ'ın önemli bir yarışmaya ev sahipliği yaptığını aktaran Durgut, "Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü işbirliğinde 9 ülkenin 29 kulübün 185 sporcusu yelken yarışlarında kıyasıya yarışarak, 5 gün boyunca eğlenceli ve unutulmayacak anılar yaşadı. Tüm sporcularımızı tebrik ediyorum."dedi.

Konuşmanın ardından Süleymanpaşa Belediye Başkan Vekili Ünal Durgut ve DEVA Partisi Milletvekili Cem Avşar tarafından dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Dereceye giremeyen sporculara ise çekilişle çeşitli hediyeler verildi.

Ödül töreninin ardından 2025 yılında gerçekleştirilecek olan 9. Internatıonal Süleymanpaşa Cup'a kadar yelken yarışları flaması seda işareti eşliğinde arya edildi.

Genel Kategori:

1 - Boran Öden

2 - Hayrettin Eren Çakır

3 - Georgi Karagıozov

Genel kadın kategorisi:

1 - Melis Bolat

2 - Karolina Cenova

3 - Dilara Koldaş

2013 ve sonrası küçükler kategorisi:

1 - Ahmet Arel Barut

2 - Ali Rıfat Başara

3 - Kemal Deniz Güzel

2013 ve sonrası küçük kızlar kategorisi:

1 - İnci Gülsoy

2 - Beliz Özdayı

3 - Maya Karabat

2015 ve sonrası küçükler kategorisi:

1- Çınar Uslukul

2 - Rüzgar Uras Şahin

3 - Melisa Çopur

2015 ve sonrası küçük kızlar kategorisi:

1 - Melisa Çopur

2 - Derin Güzel

3 - Çakıl Aygün

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 8. Süleymanpaşa Optimist Cup Yarışları Sona Erdi - Son Dakika

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